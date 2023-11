Por Agencias

Ciudad de México.- Morena cumplió con aplicar el principio de paridad de género para las ocho entidades donde se definirán gubernaturas el año entrante -sin contar el proceso en la Ciudad de México–, y tras hacer dos ajustes por esa regla, dio a conocer en la madrugada de ayer a las que serán sus virtuales cuatro precandidatas, así como los cuatro varones que eventualmente se convertirán en los candidatos del partido guinda.

De esta forma, la dirigencia nacional morenista anunció que Margarita González, en Morelos, y Rocío Nahle, en Veracruz, fueron las únicas mujeres que ganaron sus encuestas y se convertirán en las coordinadoras estatales de la defensa de la Cuarta Transformación en dichas entidades.

En tanto, en Guanajuato y Jalisco, donde los ganadores de los sondeos fueron Ricardo Sheffield y Carlos Lomelí, respectivamente, el partido requirió hacer ajustes debido a la regla de paridad de género, para cumplir con la cuota establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena acordó llevar a las mujeres con mayor porcentaje de respaldo en las consultas, por lo que Claudia Delgadillo asumirá la precandidatura en Jalisco y Alma Alcaraz en Guanajuato.

Del resto de las entidades, al ganar sus encuestas, en Puebla el eventual abanderado será Alejandro Armenta; en Tabasco, Javier May; en Chiapas, Eduardo Ramírez, y en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, conocido como Huacho Díaz.

El saldo no dejó a todos satisfechos. Morena requirió nueve horas y media adicionales a lo que tenía previsto originalmente para poder presentar los resultados a los aspirantes, debido a que se extendieron los encuentros privados para cada entidad, en medio de los reclamos por la regla de paridad de género. Pese a la secrecía de lo que señalaron en esas reuniones, la molestia de varios fue evidente.

Durante el anuncio final, por ejemplo, estuvieron ausentes Carlos Lomelí y el diputado federal poblano Ignacio Mier Velazco, quien desde el viernes dejó el hotel donde fueron presentados los resultados y anunció que este domingo haría un posicionamiento.

Al respecto, Armenta, quien ganó el proceso en Puebla, llamó a la unidad y apuntó que le corresponde tocar puertas y corazones, siempre con un sentido de inclusión. Entrevistado luego de que la dirigencia dio a conocer los resultados finales, refirió que ya conversó con Mier y estoy en plena disposición para construir con él. Ignacio es un extraordinario político con el que tenemos que construir el futuro de Puebla.

El diputado, con el que ha tenido un notorio distanciamiento, le respondió que lo iba a platicar, sin definir con quién.

Mientras tanto, el senador Eduardo Ramírez, eventual abanderado en Chiapas, se pronunció por abrazar a todos en unidad, que nadie se sienta fuera. Sasil de León, quien quedó en segundo lugar en ese estado, no pudo evitar revelar su molestia en su expresión después de que, en su caso, no se aplicó la regla de género.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, garantizó a quienes bajaron y a todos los segundos lugares que serán ubicados como primera fórmula al Senado en el proceso electoral.

Aquí se lucha por causas, no por cargos y no hay privilegio más grande que luchar por la felicidad de los que menos tienen y de los que más lo necesitan. Es el momento de que, como movimiento, cerremos filas, de que hagamos un llamado a todas y todos los participantes, sin importar si obtuvimos o no lo que estábamos buscando, a la unidad, concluyó el líder partidista. (Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz/La Jornada).