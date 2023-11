Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después del 2 de junio del 2024, ¿qué será del PRI, PAN y PRD que hasta hace pocos años eran los partidos que arrasaban con todo?, la pregunta es con toda seriedad y viene a colación por la jugada del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la forma de seleccionar sus candidatos a gobernadores y calmar las aguas en Morena, no solo eso, las de calentar todo a favor del Movimiento Naranja como con ganas de acabar con lo que él llama fifis, neoliberales, conservadores o de derecha que no son otros que los conocidos como prianistas.

Por lo pronto Marcelo Ebrard anunció que se queda en Morena, que trabajará a favor de Claudia Sheinbaum lo que en automático significa recuperar la Ciudad de México una vez que la beneficiada con la candidatura es de las corrientes de la vieja izquierda, con eso recuperan una gran región que se les había vuelto complicada, esa que se le estaba poniendo belicosa a la candidata de Morena y aliados, pero además significa estabilidad y un mensaje claro a los opositores que no terminan de acomodarse ni de convencer que realmente han cambiado como para merecer otra oportunidad.

Sale ganando Morena y el presidente que asegurarán no tener una caída en el atractivo electoral para la elección que viene lo que le será suficiente para ganar la presidencial en junio del próximo año y junto con aliados tener el poder legislativo a favor.

Pero también sale ganando Movimiento Ciudadano, es obvio que el Frente Amplio por México no recuperará la confianza al no sumar con una división de Morena que no se dio, con ello no será ninguna sorpresa si para enero o febrero del próximo año las encuestas detallan que los que llevarán de candidato a Samuel García han rebasado a Xóchitl Gálvez con su PRIANRD.

Lo más interesante será saber en cuanto se mueve el atractivo electoral en los Estados, por ejemplo, en Tamaulipas donde el PRI está a punto de la extinción y aún así no deja de reclamar candidaturas en su coalición con el PAN y PRD y eso sucede mientras que los inconformes con Morena y el Frente Amplio se están yendo al Partido Naranja y no hacía los opositores.

La expectativa es que el Movimiento Naranja desbanque y casi deje en la ruina electoral al PAN-PRI y PRD, que aglutine toda la inconformidad contra el obradorismo pero también contra el Frente Amplio y, de preferencia, que le caiga todo el dinero de los empresarios inconformes también.

Así, si las cosas ocurren como hasta hoy, quienes deben estar muy felices en el Estado son personajes como Luis Torre Aliyán y Rigo Ramos, el primero en Victoria y el otro en Reynosa, ya que sus posibilidades de ser muy competitivos aumentan en la misma medida que van muriendo el panismo y priísmo juntos.

Con lo expuesto, es claro que el Frente Amplio por México está herido de muerte, que sus integrantes han sumado más odios y rechazo que votos y así quedará claro que no les quieren al grado de que se pueden ir a la tercera posición electoral para quedarse ya sin nada de lo que tienen hasta hoy y todo, le insisto, por una jugada magistral del presidente Andrés Manuel, esto electoralmente hablando…

RECONOCEN TRABAJO DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD… Al presidir la instalación y la primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que tal como demuestran todos los indicadores a nivel nacional, Tamaulipas ha avanzado en materia de seguridad, pero el reto es estar en primer lugar y lograr una sociedad que pueda vivir con prosperidad, en paz y bienestar.

“En este Consejo Estatal de Seguridad compartamos experiencias exitosas y que en su momento puedan traducirse a políticas públicas o leyes o reglamentos dentro de nuestra entidad y llevemos al Congreso local para que así sean normadas y que nos apeguemos a ellas en el afán de poder estar mejorando los procesos de seguridad”, dijo el gobernador de Tamaulipas ante la presencia de presidentas y presidentes municipales, mandos de las fuerzas armadas y representantes de la sociedad civil a quienes tomó la protesta como integrantes de este Consejo.

“Que a través de mantenernos con esa confianza de comunicación y compartir experiencias exitosas, podamos ir fortaleciendo cada vez más esta sensación y percepción de seguridad que, como nos lo han dicho los indicadores de áreas específicas que están midiéndonos, ha habido grandes avances”, manifestó.

Agregó que desde el inicio de su administración se ha trabajado en cuatro aspectos fundamentales para atender la inseguridad, iniciando con la construcción de paz, después emprendiendo acciones de disuasión y prevención con la participación de las fuerzas de seguridad, mejorando en poder reaccionar o tener información cuando se da el hecho delictivo y también actuando en los Centros de Readaptación Social.

MESAS CIUDADANAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, ALIADAS DEL GOBERNADOR

En el evento, el coordinador de la Red Estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, José Calanda Montelongo, reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya para lograr mejores resultados en materia de seguridad y llamó a todos los presentes a que “hablemos bien de Tamaulipas”.

“Señor gobernador sepa que en las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia reconocemos su vocación por un Tamaulipas más seguro y cuenta usted con ciudadanos aliados con el único y desinteresado objetivo de lograr la seguridad en nuestro estado”, expresó.

“Aún hay camino por recorrer, el reto es duro pero estamos convencidos que si trabajamos en equipo de manera objetiva y profesional como hasta ahora seguiremos avanzando”, indicó.

IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN NUEVE MUNICIPIOS

El jefe del Ejecutivo Estatal, escuchó en voz de Jorge Cuéllar Montoya, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los avances significativos que se han logrado en poco más de un año, destacando la instalación de este Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Centro Estatal de Prevención del Delito y la Implementación del Modelo de Justicia Cívica y otras acciones como la reapertura de las Casas Violeta.

Asimismo, se refirió a la atención al tema de la violencia contra los animales, el mejoramiento en los indicadores nacionales logrando una importante disminución en incidencia delictiva, que convierten a Tamaulipas en uno de los nueve estados más seguros del país, con una tasa promedio en siete de los ocho delitos de alto impacto por debajo de la media nacional y una mejor percepción de confianza a las instituciones.

“Con el apoyo del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2023 hemos logrado gestionar recursos e implementar seis programas de prevención en nueve municipios, beneficiando de manera directa a más de 3 mil adolescentes mujeres, personas privadas de su libertad y personas víctimas de violencia”, destacó Cuéllar Montoya.

AVANZA EL MODELO DE JUSTICIA CÍVICA

En el evento, Consuelo Terán Rodríguez, directora general de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana dio a conocer los avances en la implementación del Modelo de Justicia Cívica, el cual, dijo, tiene como objetivo prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia; solucionar de manera ágil, transparente y eficiente los conflictos comunitarios, mejorar la convivencia ciudadana cotidiana y promover la cultura de la legalidad.

A la fecha, agregó, con el apoyo de las y los presidentes municipales se inició la elaboración del articulado para hacer un reglamento de justicia cívica, se ha capacitado a quienes fungirán como funcionarios cívicos y se lleva a cabo la elaboración de manuales y protocolos que serán de mucha utilidad para que los funcionarios municipales tengan claridad y sean instrumentos de control y rendición de cuentas.

“Ha sido una ardua labor. En Tamaulipas ya es un hecho la transformación y también la justicia cívica”, afirmó.

Acompañaron al gobernador en esta ceremonia: el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García; el fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mujica; el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; el comandante de la Primera Región Naval, contralmirante Gabriel Pablo González Contreras; el comandante de la 48a. Zona Militar General D.E.M. Julio César Islas Sánchez y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, General D.E.M. Francisco Alvarado Terán.

También se dieron cita: Marcos Pérez Tovar, en representación de la Delegación de la Fiscalía General de la República; la ex coordinadora de la Red Estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, Yolanda Barrera González; Jesús Jaime Gómez Macías, director general del Centro Nacional de Inteligencia en Tamaulipas; presidentas y presidentes municipales, integrantes de las seis mesas ciudadanas de Seguridad, representantes de organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]