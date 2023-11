Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por el reto que implicaba mejorar las condiciones de seguridad en Tamaulipas, es válido que el gobernador Américo Villarreal Anaya presuma los resultados de su estrategia en el combate a la violencia y reciba los elogios de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez quien lo felicitó públicamente al reconocer que las estadísticas en todos los delitos han disminuido.

Al iniciar el sexenio de la cuarta transformación, todas las apuestas eran en el sentido de que explotaría la violencia en el Estado, el temor era fundado, existía una policía estatal débil, o peor el asunto, cuestionada hasta sus entrañas, acusada de que su grupo elite, los llamados GOPES, llegaron a participar en la comisión de delitos más que en la protección ciudadana.

Concretando, se especulaba que la seguridad pública que presumía el anterior gobernador era sostenida por alfileres ya que estuvo basada en mentiras, en simulación, en estadísticas maquilladas o contenidas por el gran silencio que se provocó por los violentos en esta región en la que casi nadie denunciaba delitos a pesar de que se veían todos los días en las calles.

La realidad era esa, mientras en la administración de Cabeza de Vaca se presumían bajas estadísticas de delitos que nos llegaron a ubicar en el tercer lugar entre los Estados más seguros a nivel nacional, en las calles la percepción de inseguridad crecía porque, aun cuando no había denuncias, el pueblo seguía sufriendo los embates de la delincuencia, todos los días conoció de enfrentamientos o ejecuciones e incluso de situaciones aberrantes como aquel 21 de junio del 2021 en el que un comando armado ingresó a diversas colonias de Reynosa asesinando hasta a 19 civiles inocentes, matando a los que se encontraban en la calle, pues.

Claro es, el temor al anterior gobierno silenció a medio mundo y así fue como pudo Cabeza de Vaca presumir una situación ficticia, lo real es que la violencia jamás pudo controlarse.

Y por supuesto que hoy no estamos tan bien como quisiéramos, siguen presentándose eventos de inseguridad que deseamos no ocurrieran ya nunca más, pero si es necesario hablar de los avances, el primero y el más contundente, la violencia no estalló como lo hubieran querido los cabecistas con la única perversa intención de conseguir votos y fuero que les permita acceder al Senado o la Cámara de Diputados para conservar la impunidad, para no ser castigados por los delitos que se les acusa que van desde el saqueo de becas y despensas hasta la protección y encubrimiento de delitos que tienen que ver con una mala función pública y la inseguridad.

A propósito del tema, este miércoles hubo una reunión de secretarios de seguridad pública en Tampico, estuvieron todos, ahí fue donde se escucharon los elogios de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública al gobernador.

Entonces, pues si se vale festinar por parte del gobierno de Américo Villarreal, se vale que pueda presumir resultados en materia de combate a la violencia que nos tienen como la Entidad más segura en el norte del país y la novena en México, por eso se vale por parte de quien manda en Tamaulipas presumir las mejoras en los objetivos de alcanzar la paz que demandamos los tamaulipecos, pero también es necesario dejar claro que todavía falta mucho por hacer en la materia, que el tema de seguridad pública es inacabado, que requiere el trabajo diario y no confiarse ni permitir que bajen las inversiones en el rubro porque con cualquier descuido todos los logros se pueden derrumbar de la noche a la mañana, y créalo, un mal paso y a todos nos iría mal otra vez…

SE HAN REDUCIDO ESTADISTICAS DE DELITOS EN TAMAULIPAS, AFIRMA TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL… El trabajo diario del gobernador Américo Villarreal Anaya para atender la seguridad pública abona a la construcción de la paz que las y los tamaulipecos demandan y ha permitido que la incidencia delictiva en la entidad haya disminuido significativamente, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, mientras que el mandatario estatal, reiteró que la estrategia de seguridad va por el camino correcto.

Durante la XXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, celebrada en Tampico, Tamaulipas y a través de un mensaje virtual, la funcionaria federal puso de ejemplo el trabajo del gobernador de Tamaulipas para lograr mejores resultados y que la incidencia delictiva continúe a la baja.

«Muchas felicidades siempre señor gobernador por el compromiso, el trabajo, el avance también en materia de seguridad en esta entidad», dijo.

«En toda la entidad se han estado reduciendo fundamentalmente los hechos de violencia que se veían en anteriores ocasiones y de esa forma se han reducido la mayoría de los delitos en el estado de Tamaulipas, así como ha venido reduciéndose los delitos en casi todos los estados del país», agregó.

AMÉRICO VILLARREAL HACE UN RECONOCIMIENTO A LA CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS FEDERALES

Luego de dar la bienvenida a todos los asistentes al evento en el Centro de Convenciones de Tampico, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la contribución del Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional e Inteligencia, porque han sido vital para que en el entorno nacional, Tamaulipas sea una de las entidades que está consiguiendo buenos resultados y avanza en los indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.

Agregó que, en Tamaulipas, la estrategia de seguridad avanza por el camino correcto y de la eficiencia, «como dice usted secretaria, pintando nuestra raya frente al crimen y la delincuencia y con una coordinación ejemplar, sin colores ni intereses ajenos al pueblo de México, entre instituciones, poderes y órdenes de gobierno», indicó.

El mandatario tamaulipeco recordó que el modelo de seguridad adoptado en el pasado era absolutamente insostenible, inmoral y corrupto en extremo, promotor de la violencia y contrario al respeto de la integridad y la dignidad de las y los mexicanos.

«De ahí la exigencia de tomar una vía distinta, de recuperar los principios básicos del humanismo, de la ética y la legalidad y donde la seguridad se procure en todo el territorio nacional con justicia», dijo.

SEGURIDAD PÚBLICA, PREMISA FUNDAMENTAL: RODRIGUEZ BUCIO

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, agradeció la hospitalidad del gobernador Américo Villarreal y el respaldo para celebrar esta asamblea y, a la vez, destacó la importancia que ha dado el presidente López Obrador a la seguridad pública y como hoy los Gabinetes de Seguridad se reúnen cada día con el fin de atender la demanda ciudadana de más y mejor seguridad, de incrementar las acciones y de sumar capacidades entre todos los órdenes de Gobierno.

«Debemos colocar a la seguridad pública como premisa fundamental del desarrollo nacional, en particular, para afianzar el avance de nuestra economía, generar empleos y mantener las crecientes inversiones en México, lo que permitirá mejores empleos y oportunidades de vida», mencionó.

«Si hemos logrado reducir la incidencia en los delitos federales y del fuero común, si logramos contener la escalada del homicidio doloso y si conseguimos reducir aún más el robo de hidrocarburos, también podemos lograr que la ciudadanía confíe en nosotros con más y mejores resultados», afirmó.

Los asistentes a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, aprobaron por unanimidad cuatro importantes acuerdos:

El primero, cumplir con el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública (SNI), donde se expresa el compromiso de la secretarias y secretarios de Seguridad Pública, para promover la capacitación del personal, las altas y bajas de los usuarios y el mejor aprovechamiento de las bases de datos para generar inteligencia en seguridad pública.

Segundo, continuar los trabajos de la Vigésima Quinta Asamblea Plenaria, donde se aprobó el Modelo Homologado de Licencia de Conducir Digital, el cual tiene la finalidad de implementar una licencia de conducir digital a nivel nacional; tercero, la aprobación del acuerdo relativo a la Capacitación en el Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio.

Y por último, trabajar en la interconexión de los Centros de Comando y Control del país, para que en cualquier entidad donde circule un vehículo con reporte de robo, este sea detectado por el sistema de reconocimiento de placas y se logre su oportuna detención.

A lo largo de la asamblea, algunos de las asistentes expusieron diversos temas como lo relacionado a la medición de los indicadores del INEGI, también sobre el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, la propuesta para regular la circulación de motocicletas y la importancia de atender el problema de la violencia familiar, entre otros.

También tuvieron una importante participación: Adrián Franco Barrios, vicepresidente del subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad pública e Impartición de Justicia; Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en representación de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República y Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

Además de las secretarias y secretarios de Seguridad Pública de todos los estados del país también se dieron cita: el general D.E.M. Maximiliano Cruz Ramos, comandante de la Cuarta Región Militar; vicealmirante D.E.M. Gabriel Pablo González Contreras, comandante de la Primera Región Naval y el general Francisco Alvarado Terán, coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas.

Además Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno y el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, así como Fabiola Valencia Ramírez, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública.

