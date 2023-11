Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es común que se exagere cuando se está en proceso electoral y se tiene interés en ser considerado (a) para contender por un cargo de elección popular.

Así lo hacen no pocos morenistas y priistas que se sienten con derecho para aparecer en la boleta en el 2024.

Y aludimos a militantes de estas vertientes partidistas porque en el panismo cabecista moverse con el propósito de hacer precampaña no es opción ya que prevalece el autoritarismo y, similar a “viejo” PRI, “el que se mueve no sale en la fotografía” a no ser que traiga permiso.

Pero en cualquier caso no es recomendable echarle crema a los tacos de más si se viene precedido de un historial en el cual se tuvo la oportunidad de animar cambios trascendentales y, en lugar de ello, se actuó con normalidad e indolencia.

Tal actitud lo vemos por doquier por lo que sobran nombres, aunque llama la atención el activismo de el ex presidente del PRI y de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, RAMIRO RAMOS SALINAS.

Hablamos de un académico y político exitoso, seguramente también lo es en los negocios, que pretende lo tomen en cuenta para competir por una senaduría, representando a las siglas de la alianza “Fuerza y Corazón por México” (PAN, PRI y PRD).

Se reconoce que el aludido es uno de los contados priistas que trae proyecto y que no ha dudado en pedirle al cabecismo, sobre todo a su guía, el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que baje a territorio y que de cuenta, como lo hace él, sobre los motivos y propuestas para querer agenciarse la candidatura a la cámara alta.

“Que venga y se mida”, retó RAMOS SALINAS a través de medios, a CABEZA DE VACA, su presunto contrincante en la alianza.

Del parte del panista, que se autoexilió en el extranjero porque hay una orden de aprehensión en su contra, no hubo respuesta.

Ya entrado en materia, el neolaredense armó su “precampaña” para tratar de convencer a los ciudadanos de sus buenas intenciones.

Para ello no dudó en lanzarse contra el gobierno federal y el del estado por lo de la suspensión del trasvase de agua de la Presa el Cuchillo de Nuevo León a la Marte R. Gómez de Tamaulipas, lo que afecta a productores agropecuarios del estado.

En esencia RAMOS SALINAS quiere que le den mano al tricolor para la candidatura a senador y, por supuesto, que él sea el agraciado.

Cabe señalar que el distinguido priista ha externado en redes sociales mensajes de buena vibra, historia, cultura, literatura y demás pero destacan sus “gritos de guerra” como el que a la letra dice: ¡URGE DEFENDER A TAMAULIPAS!

A juzgar por su narrativa, nuestra entidad está a la buena de Dios y se necesitan figuras de su talla para impedir que se den calamidades, retrocesos y agresiones.

Desde luego que merecen un aplauso los defensores de la patria chica; esos que son de buen corazón y que se la juegan por el estado, más allá de la pasión que aflora por la coyuntura electoral.

Sin ánimo de minimizar el derecho que le asiste al guía de la Fundación Colosio del Revolucionario Institucional, habrá que recordar que es uno de tantas luminarias que han estado en cargos partidistas y de elección popular desde donde seguramente aportaron al “bien común”.

Su preparación y eficiencia, aunado a su capacidad propositiva y don de gente no está a discusión pero no hizo algo distinto a quienes vienen de un sistema político desgastado en el que se privilegió la cultura de la línea, la disciplina partidista y el dedazo disfrazado.

A RAMIRO no se le conocen actos de corrupción o tráfico de influencias pero él, junto a otros, justificaron los excesos que se dieron en el sexenio en que su estrella brilló con cierta intensidad.

Guardadas las proporciones y el sentido del mensaje, eso de “defender a Tamaulipas” suena como aquella cantaleta retorcida de que el INE no se toca o la Corte no se toca. Buen punto en cuanto a propaganda pero hasta ahí.

Es lógico que se haga alharaca para jalar los reflectores pero mucho se agradecerá si se pasa de lo generalista para lo mediático a aspectos concretos. Por ejemplo:¿qué se propone, que sea viable, en lo del tema de la crisis del agua? ¿Qué sobre la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica? ¿Qué en cuanto a la inseguridad y violencia? Por mencionar varias cuestiones.

Además, en un acto de honestidad, sería pertinente aclarar si lo que se pretende realizar ya se está llevando a cabo aunque no satisfaga su postura crítica. En todo caso precisar lo que se hará diferente.

Igual se le reconocerá si con responsabilidad y sinceridad le dice a los electores cuáles son las funciones y alcances de un senador.

En esencia RAMIRO no es mal prospecto; es de lo salvable que tiene el PRI, pero es justo y necesario subrayar que el común mortal ya no está para chuparse el dedo con la verba de aspirantes y candidatos.