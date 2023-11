Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La pareja sentimental del subsecretario de Salud Pública en la Secretaría de Salud, José Luis Garza Ruiz, fue señalada como responsable de alentar a los trabajadores del Departamento de Salud Reproductiva a manifestarse en contra de la jefa de dicha oficina, Sergia Juárez Delgado, y pedir su destitución, acusándola de maltrato y acoso laboral, afirmó uno de los colaboradores de la dependencia.

Explicó el denunciante que cuando estuvo en Salud Reproductiva, a la pareja del doctor Garza Ruiz no le agradó la forma de trabajar de la doctora Sergia Juárez, y como tenía cierto poder, los demás trabajadores sucumbían ante ella, de manera que esa relación laboral la convirtió en algo personal.

Aseguró que este paro de labores es producto de personas que están inconformes, que están pidiendo ciertos beneficios pero que no quieren que se les toque para nada.

Todo empezó, dijo, cuando los manifestantes usaron una bodega como comedor sin pedir autorización a la doctora Juárez, pero además, con la llegada de la pareja sentimental del subsecretario, África Valencia, se fue rodeando de personas conflictivas que empezaron a hacer caso a todo lo que ella les pedía.

“La situación está muy complicada debido a que no se puede competir contra la pareja sentimental del subsecretario. Ella duró más o menos diez meses en la dirección y se fue aliando a personas conflictivas de la misma oficina que, no digo que no trabajen, pero como tienen relación y amistad con esa persona, detona toda esta situación”.

Además, resaltó que “esa licenciada, debido a que es pareja sentimental del doctor José Luis Garza Ruiz, tenía obviamente cierto poder y las demás personas sucumbían a eso. Le hacían caso en todo lo que ella quisiera y al parecer todo lo tomó personal en contra de la doctora Sergia Juárez”.

El denunciante, cuyo nombre obra en poder del reportero pero se omite por petición de dicha persona que teme a las represalias, dijo que África Valencia de León ofrecía compensaciones a sus aliados “y entre más sucedió esto juntó a muchas personas, pero al final de cuentas detonó esta situación. Para mi queda claro que es una situación personal, pero no es la manera más adecuada”.

Confió en que las autoridades realicen una verdadera investigación y se den a conocer los hechos reales en los que, desde su punto de vista, se acusa injustamente a Sergia Juárez de maltrato laboral

EL SUBSECRETARIO GARZA RUIZ ACEPTA LOS PROBLEMAS Y COMISIONA A SU ESPOSA

El caso de los trabajadores del Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud que este martes se manifestaron en contra de su titular Sergia Juárez Delgado, a quien acusan de acoso y maltrato laboral y exigen su destitución, se encuentra en manos de la Contraloría y del Departamento Jurídico, informó el subsecretario de Salud Pública, Jorge Luis Garza Ruiz, quien dio la cara ante las alusiones.

El funcionario admitió que su esposa, África Valencia de León, que laboraba en ese departamento, fue comisionada al Hospital General para evitar que haya malas interpretaciones y se piense que él la protege por ser su pareja sentimental.

Y es que en contraparte, hay algunos trabajadores han señalado que África Valencia es la que está detrás de este movimiento de protesta en contra de la doctora Sergia Juárez.

“Mi esposa ya no trabaja en ese departamento, la separé cuando inició este problema; considerando que pudiera haber malas interpretaciones decidí separarla de ahí porque no quiero inmiscuir la relación con mi esposa en un problema que puede ser más serio”, dijo Garza Ruiz.

El funcionario aclaró que la inconformidad de los trabajadores surgió desde hace varias semanas, pero esta mañana los inconformes tomaron las instalaciones de ese Departamento en protesta contra Sergia Juárez, por lo que exigen un diálogo directo con el titular de la Secretaría de Salud, Vicente Hernández Navarro.

“Siempre hemos buscado la conciliación, la doctora Sergia es un activo importante de mi equipo de trabajo. Yo tengo que estar cerca de la doctora y mi esposa está comisionada en el General. Lo cierto es que hay una manifestación en contra de la doctora y espero que no afecte la marcha de los programas y que abran las instalaciones; yo los conminó a que abran”.

Garza Ruiz dijo que ante este conflicto laboral, el reglamento indica que se tiene que pedir la intervención de la contraloría interna y del Departamento Jurídico, que de hecho ya están atendiendo esa denuncia pública, para investigar los señalamientos.

“El protocolo nos dice que tenemos que escuchar a las dos partes; hace semanas presentaron esas quejas y se está investigando tal como lo dice el reglamento, ya está la Contraloría y Jurídico, el proceso sigue, pero ellos se desesperaron y piden se acelere la investigación”.