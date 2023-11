Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No dejó de dar respuesta a ninguna pregunta de los periodistas. Habló de su residencia en Reynosa y no en los Estados Unidos, las encuestas que sus detractores (el diputado Marco Gallegos) acusan que paga.

No dejó fuera la persecución de que ha sido objeto desde hace años por parte de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Maki Ortiz Domínguez se reunió con medios de comunicación de esta capital a su paso hacia El Mante, donde sostendría una reunión del grupo “Por Ella, por Todas”, que preside en apoyo a Claudia Sheinbaum rumbo a la Presidencia de México.

-Se le ha señalado de vivir en Mc Allen, en Estados Unidos… ¿tiene algún comentario?.

-Es muy fácil contar mentiras cuando uno no conoce. Yo vivo en Reynosa y la gente sabe dónde. Por supuesto que nunca he negado que mi esposo tiene una casa en Mc Allen, somos de frontera y hay muchas relaciones binacionales.

Dejó bien claro el tema:

-Siempre he vivido en Reynosa y en la ciudad de México en los últimos 25 años, por motivo de las posiciones -cargos públicos- que he desempeñado, hasta que volví como presidenta municipal.

Reitera sobre la versión de sus detractores:

-Inventan que vivo en Estados Unidos. No vivo, ni siquiera tengo doble nacionalidad. Si fuera así ya me hubieran suspendido la visa por estar viviendo allá.

Dice que conoce Tamaulipas en cada uno de sus municipios, los que ha recorrido por lo menos tres veces, y conoce bien Reynosa, el que gobernó por cinco años.

Habla del “regalo” más grande que ha recibido en su incursión en la política, y que es “el poder andar libremente por mi ciudad, en sus plazas, los parques, las hamburguesas, los tacos”.

Abunda: “La gente me saluda con cariño y respeto porque hemos hecho un buen trabajo”.

Sobre otros señalamientos de sus malquerientes, de utilizar recursos del ayuntamiento de esa frontera.

-Para nada. Yo no uso dinero del municipio. Sobre tener ventaja de lo que mi hijo es, creo que somos seres individuales. Los éxitos y fracasos no se comparten.

-Hay un personaje que podría ser diputado federal plurinominal, usted lo conoce bien, Francisco García Cabeza de Vaca ¿cuál es su opinión sobre él?.

-Ustedes conocen perfectamente lo que pienso de él, una persona que nos ha hostigado a mi familia y a mí durante muchísimos años, con puras difamaciones y mentiras. Es una persona que le ha hecho mucho daño al Estado y que ojalá un día la justicia lo encuentre.

-Hablando de inventos, se habla que hay encuestas pagadas por usted y su equipo ¿qué tiene que responder?

-Nada. En el caso de quien comentó eso, la verdad es que me da un poco de sentimiento, porque dijo que él había estado cuando yo hablé a una encuestadora.

Bueno, yo nunca he estado con esa persona porque nunca ha sido mi amigo para llamarle…

-¿Quién?

– Ese comentario lo hizo el diputado Gallegos. La verdad es que yo nunca he estado con él, ni él ni a ninguna otra persona. Nunca ha estado conmigo ni es una persona cercana a mi como para llamar a alguien y le de alguna instrucción.

-¿No está pagando encuestas?

-No estoy pagando –reiteró la aspirante al Senado de la República por el partido Morena

-¿Se siente apoyada por la militancia y la dirigencia de Morena? (para llegar al Senado).

-No es que me sienta apoyada, me siento con la misma oportunidad que tienen mis compañeros de escoger y de hacer las cosas con transparencia, que es lo que todos queremos como se hagan las cosas, con transparencia.

-El hecho de que haya muchos participantes ¿no complicará el proceso selectivo de Morena?.

-Creo que en el proceso entran y quedan dos y dos (mujeres y hombres). Es bueno porque al final de cuentas quedarán finalistas y luego una segunda etapa, pero todo mundo tiene derecho a competir e inscribirse donde quiera.

Ortiz Domínguez se registró en la competencia interna de Morena por la senaduría reservada a las mujeres.

En los últimos meses participa en el grupo Por Ella, Por Todas, en apoyo a la precandidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

Manifiesta que, en ese activismo por los municipios, han logrado incorporar entre 6 y 7 mil mujeres y el trabajo continúa.

Finalmente da respuesta a una pregunta que tampoco le resulta incómoda.

-El llegar al Senado ¿le dará pie a la gubernatura?

“Se vale soñar, pero la verdad es que estamos pensando en el presente y es lo importante. Y como dice Borges: ‘Los futuros tienen una forma de caerse a la mitad’. Hay que vivir ahorita”, dice Maki Ortiz, quien le disputó a Américo Villarreal Anaya la candidatura, al grado que, inconforme con la nominación de éste, recurrió hasta los tribunales electorales, autoridades que al final resolvieron en contra de la impugnación de la ex alcaldesa panista de Reynosa y en favor del hoy mandatario de Tamaulipas.