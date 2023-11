Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al calor de la lucha electoral, en las últimas horas cunde el rumor de que en Tamaulipas no se dará la coalición Fuerza y Corazón por México (originalmente Frente Amplio por México) entre los partidos PAN, PRI y PRD.

Hay renuencia de quien toma las decisiones -eso debe estar por el lado “gringo”- a conceder candidaturas a cada quien, según su peso específico.

Los tricolores reclaman el 45 por ciento, igual para Acción Nacional, y el 10 para los perredistas (ya muertos y sepultados). Hablamos de lo local, candidaturas a presidencias y diputaciones.

La verdad es que, a estas alturas de la tarde, luego de un funesto gobierno azul, al Revolucionario le conviene más ir en solitario que hacer ronda con sus antiguos contrincantes. Fueron malos compañeros de aventura (política), de viaje.

El PRD por sí solo no es capaz de ganar un escaño. Lo hundieron las prácticas de corrupción de sus funcionarios (en aquellos municipios que ganaron en su tiempo, como Madero).

Pésima imagen tiene el azul. Su gente medró tanto que desvalijaron el gobierno estatal y quedaron a deber miles de millones. Dejaron en bancos algunos pesos que no vieron.

El PRI tiene su fuerza, sus militantes probados no se fueron en un sexenio. Podrán traicionar algunos de sus líderes convenencieros, pero las bases ahí están, esperando que alguien les enseñe el camino. La lealtad fue uno de los factores por los que duró tantos años en el poder.

Dicen que más vale solo que mal acompañado. Tiene gente para cubrir el espectro de las candidaturas, y le sobra. Ahí están cientos de ex funcionarios que llegaron por sus siglas, sería cuestión de invitarlos a reverdecer laureles.

En la elección del 2021 el PRD cosechó 15 mil 700 votos. De hecho desaparecieron en Tamaulipas como partido. Nadie le puede dar respiración artificial compartiéndole su cosecha para que los líderes sigan cobrando subsidio.

El PAN va en picada y nadie apuesta por sus siglas. Los que tienen dinero no van a invertir para perder. Del sector oficial, fuera de tres o cuatro instancias, ya no hay de dónde. Los que se fueron no están acostumbrados a sacar de su “hulera”.

Malos compañeros de viaje, decíamos. Ahí donde Acción Nacional cree que va a ganar, no invita. Caso concreto el de Xicoténcatl, alcaldía y distrito.

En 2018 los tricolores no fueron invitados. El acuerdo vino de Palacio. Se comieron el pastel solitos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (Por Tamaulipas al Frente). Les fue bien. Con métodos inapropiados pero ganaron territorio como nunca.

A la gente de Gustavo Cárdenas le dieron el ayuntamiento de Aldama. Los demás se los “comieron” solos.

Como partido dominante, Don PRI tiene experiencia en eso de las coaliciones. En 2016 firmó con el Verde Ecologista y Nueva Alianza, por la gubernatura, y les concedió porcentaje de votaciones y candidaturas. Lo malo es que perdieron con Francisco “N”.

Carlos Solís Gómez y su gente están en condiciones de exigir el mismo trato ante un PAN que se cree dominante por haber sumado 513 mil votos en la última elección de diputados, y 548 mil en 2022 por la gubernatura.

Si no activos muchos de ellos, ahí están sus militantes en espera de ser llamados a las contiendas y, en una sinceridad autocrítica, decirles que se cometieron errores al unirse no con los auténticos panistas sino con el grupo cabecista.

¿Podrán volver líderes históricos como Genaro de la Portilla en Altamira, o Magdalena Peraza en Tampico? Siguen en activo tratando de agarrar otras banderas ¿ya los invitaron?. Hay gente de mucha valía por los 43 municipios.

En 2022, por la gubernatura, al Revolucionario le fueron adjudicados 57 mil votos. Otro gallo le hubiera cantado si va solo ¿no?.

Y continúan las solicitudes de precandidaturas del guinda rumbo a presidencias y diputaciones. Para el miércoles los órganos responsables estarían en condición de informar cuál fue la afluencia. Parece que son más de los 600 que asistieron a los cursos de capacitación partidista.

Por Acción Nacional, se da como un hecho que Francisco Javier se saldrá con la suya. Postulará a su hermano Ismael como candidato varón en fórmula con Imelda Sanmiguel, como la femenina. Asimismo él por lista plurinominal.

Y no extraña el informe de la Cámara de Diputados que dice que, de los 500 integrantes de la legislatura, 450 presentaron intención de volver a ser candidatos, incluyendo los nuestros.

Ahora bien ¿quiénes no pueden ser candidatos por Tamaulipas por estar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género?. Son dos, un periodista y un “sin nombre”, página de redes a la que no se identificó quién es el administrador. A nivel México son 360, incluyendo cinco damitas.

Para finalizar, este miércoles se reunirán en Tampico los 32 secretarios estatales de Seguridad Pública, para evaluar resultados de la estrategia implementada por cada región. Será anfitrión el general Sergio Hernando Chávez, el cuerudo.

Hará acto de presencia el Gobernador Américo Villarreal Anaya para atender al subsecretario nacional, Luis Rodríguez Bucio.