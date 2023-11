Por Agencias

Ciudad de México.- Después de una reunión con senadores, el presidente de Morena, Mario Delgado, sostuvo que la resolución final en torno a las candidaturas a los gobiernos de nueve estados no va a provocar división en Morena ni nadie va dejar el partido, porque se trata de hombres y mujeres que llegaron por principios, “no por cargos”.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por buena parte de la bancada en el Senado, varios de ellos aspirantes a gubernaturas, agregó que además “nadie se va a quedar fuera”. Informó que los aspirantes que deban dejar su cargo a una mujer, por razones de género, podrán optar por contender por una senaduría. “En una perspectiva de largo plazo necesitamos de todos y todas”.

Cuestionado sobre el caso específico de Marcelo Ebrard, el dirigente de Morena comentó que le reconoce “lo que ha aportado” y expresó confianza en que va a seguir trabajando a favor del movimiento de transformación”.

Presente en la conferencia, el coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, quien participa en el proceso interno para elegir al candidato al gobierno de Chiapas, dejó en claro que aunque va adelante en todas las encuestas, si por razones de género tiene que ceder el lugar a una mujer, lo hará. “Para mí lo más importe es el proyecto de Claudia Sheinbaum y si tengo que sacrificarme por ella, lo haré”.

Insistió: “Si ella me lo solicita, por el bien de México aceptaré”.

Por su parte, Delgado no quiso precisar si van a postular a cinco mujeres y cuatro hombres en la contienda por los nueve gobiernos que se renovarán en el 2024, luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Lo que me gusta de la resolución del Tribunal es que le pone límites al INE, que el INE quiere a veces sustituir, incluso, al poder legislativo con sus decisiones, me parece que esa es una buena decisión del Tribunal acotar la decisión del INE..

“Y nosotros ya lo habíamos dicho, no nos interesa la resolución o el mandamiento del INE, nosotros siempre hemos estado en favor de abrir espacios de participación política para las mujeres, es una convicción en Morena. Entonces, nos tiene sin cuidado si ordenan cuatro o cinco mujeres, nosotros vamos a partir de las encuestas a decidir y mientras más mujeres mejor. Si nueve mujeres ganan las encuestas, nueve candidatas vamos a tener”.

Bromista, comentó que seguro le iban “a dar codazos” algunos de los aspirantes, entre ellos el senador Alejandro Armenta, que aspira a la candidatura por Puebla.

Resaltó que donde se baje a un candidato varón por cambio de género, en algunas de las entidades, ellos encabezarán la primera fórmula del Senado. “Es una opción que le va a poner la Comisión de Elecciones.

El presidente de Morena insistió en que no habrá división por la definición de candidaturas en los nueve estados este viernes:“No, hay mucha transparencia, estamos cuidando de que todo sea absolutamente claro, no hay ninguna actuación parcial por parte de nadie, no hay mano negra, no hay acuerdos en los oscurito”.

“Vamos incluso a hacer una sesión pública el viernes, para que se vaya conociendo por parte de toda la ciudadanía el resultado de las encuestas, a las empresas encuestadoras que nos hicieron el favor de hacer las encuestas espejo, les vamos a pedir que vayan y presenten ellos los resultados y así para cada entidad federativa y al final vamos a definir cuál es la regla de género y finalmente ya que hombres y mujeres serían nuestros precandidatos y precandidatas”.

Por otra parte, informó a los senadores que se inscribieron para relegirse que dado que llevan ya cinco años de trabajo legislativo “van a pasar directo a la encuesta” en la que se definirá a los candidatos al Senado. (Andrea Becerril/La Jornada).