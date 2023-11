Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “No sé por qué me apuntan a mí, yo ni hice nada”, se desahoga un exfuncionario cabecista, “que chinguen a Raúl (el Fiscal Anticorrupción) para qué se hacen tontos si todos saben que junto con Ismael y Francisco (los Cabeza de Vaca) fueron los únicos que crearon todos esos expedientes contra la familia de Américo y algunos alcaldes de Morena”, remata.

Luego de ello explicó otras triquiñuelas, como algunos morenistas se dijeron perseguidos nomás para desactivarse de las campañas y favorecer a El Truko, eso entre muchas cosas más, da nombres y luego dice, “busca los expedientes, no existen, no los hubo, nunca se les vinculó a proceso, solo hubo declaraciones para protegerlos de las sospechas”.

Quien narra las cosas las hace ver como de película de intriga, acción, suspenso y crimen, de esas que solo pueden nacer de la mente de un guionista de Hollywood, pero para desgracia nuestra es la realidad y todo encaja en ese Tamaulipas del pasado, bueno, la trama no podía ser menos perversa ya que trataban de ganar la gubernatura a como diera lugar, cosa que por fortuna no hicieron porque no convencieron a nadie de sus inventos, aunque, eso sí, hicieron mucho daño con los mismos.

Ahora, la breve exposición anterior viene a colación porque otro de esos actos sospechosos se registró en el Congreso de Tamaulipas en estos días, ahí, Úrsula Salazar, presidenta de la Junta de Gobierno prácticamente pintó como un inocente angelito al presunto perverso cabecista Raúl Ramírez Castañeda, al todavía Fiscal Anticorrupción.

“Cuando vino el fiscal aquí a comparecer fue muy franco al decir que hacían falta ministerios públicos, por eso no puedo hablar de impunidad o de falta de trabajo”, declaró la diputada que se dice morenista y se autodefine como la ficha más importante de la Cuarta Transformación en el poder legislativo.

Vaya pues, con sus dichos prácticamente la presidenta de la Junta de Gobierno nos da a entender que el Fiscal Anticorrupción hace más que bien las cosas, que el enemigo de Morena y el principal culpable de que no llegue la justicia al pueblo de Tamaulipas castigando a los que nos saquearon, a quienes se robaron hasta las becas y despensas, cuando fregó a los liderazgos de su partido fue porque es chambeador y que ahora daría resultados, pero desde otras partes le están bloqueando su trabajo.

Así, pues mejor no espere nada de la Fiscalía Anticorrupción, con lo mencionado por Úrsula da la impresión que ya no es necesario que se pongan a trabajar porque en ella Raúl tiene a la mejor abogada a su favor, o por lo menos para tratar de frenar su remoción del cargo luego de serle inútil al pueblo al no judicializar ninguna carpeta de investigación por los saqueos de Cabeza de Vaca y secuaces que ha denunciado la actual administración estatal.

Quizá lo dicho por Úrsula solo sea malinterpretado por quien esto escribe, ojalá, o quizá en los descuidos de su encargo como Diputada por perseguir sus sueños de ser candidata y presidenta municipal de Tampico, representando a Morena, no sepa lo que dice, no se quiera meter en problemas por algo de su pasado o no quiera arriesgar nada con sus declaraciones, vaya pues, hacemos votos porque ande distraída o nomás ande molesta con la actual administración y por eso con sus dichos tácitamente exonere a Raúl Ramírez, el Fiscal Anticorrupción, de todas las irregularidades, parálisis, torpezas y protección de saqueos que la administración cabecista propinó a los tamaulipecos.

Pero lo anterior es por ser buena onda con la Diputada, que no sabemos si así lo tomaran los más fuertes representantes de la Cuarta Transformación en Tamaulipas porque ese lapsus o esa forma de defender al Fiscal si es como para pedirle explicaciones al grito de mejor no me ayudes comadre…

PROGRAMAS Y ATENCIÓN A LA SALUD DE TODOS TIENEN FUTURO PROMISORIO, AMÉRICO… La salud para los mexicanos y en especial para las y los tamaulipecos tiene un futuro muy promisorio, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, ya que además de la construcción de nuevos hospitales, antes de que termine este mes casi mil trabajadores del sector salud serán basificados en el estado, dijo.

Luego de hacer un recorrido por la construcción del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en esta ciudad, y acompañado del director general del Instituto, Pedro Zenteno Santaella, el mandatario tamaulipeco dio a conocer que los trabajadores de salud que antes eran eventuales, por contrato, homologados, o precarios, van a comenzar a contar, como lo ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una plaza laboral segura.

Respecto al avance del 43 por ciento en el nuevo hospital del ISSSTE, en el que se invierten 2 mil 300 millones de pesos, el gobernador de Tamaulipas reconoció que es un avance significativo y confió en que para finales de marzo del 2024 pueda iniciar operaciones.

«Nos sorprende el avance, realmente van muy rápido y en el compromiso de cumplir los plazos que nos informa el doctor (Pedro) Zenteno, en el sentido de que para marzo podamos estar contando con esta infraestructura y estar previendo ya inclusive como él me refería hace un momento, el recurso humano, los especialistas que van a laborar aquí, para poder estar acorde, ir cumpliendo todas las necesidades de una infraestructura como la merece un hospital de alta especialidad como el que se está realizando aquí para los trabajadores del ISSSTE», manifestó.

«Así es que estamos muy complacidos y gustosos de ver este progreso en el sector médico, en el sector de la salud, acorde a lo que ha mandatado y el gran interés que tiene nuestro presidente en su participación humanista», agregó.

Villarreal Anaya expuso que ayer mismo en Tampico, visitó las instalaciones de los Hospitales IMSS- Bienestar, el Hospital Carlos Canseco, viendo los avances y la capacidad resolutiva con que ya se cuenta y también, constatando los trabajos que se están haciendo para concluir el Hospital General de Ciudad Madero, con todas las especificaciones y especialidades con que debe de contar.

SE CONTRATARÁ A 900 MÉDICOS Y ATENDERÁN A UN MILLÓN DE DERECHOHABIENTES

Por su parte, el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella informó que el nuevo hospital regional, contará con 30 especialidades, garantizará el servicio a cerca de un millón de derechohabientes de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz y agregó que gracias a un modelo llamado «Llave y Mano», la empresa que construye la obra civil, compra el equipamiento y lo instala.

«Tenemos un resonador que es muy importante porque va a detectar padecimientos oncológicos, ya no hay que ir a la Ciudad de México aquí se puede hacer. Tenemos una sala de hemodinamia para tratar infartos del corazón, infartos cerebrales, tenemos también nuestra sala de hemodiálisis y diálisis peritoneal», explicó.

Respecto al personal médico para este hospital, Pedro Zenteno dio a conocer que ya se cuenta con 600 empleados de la clínica-hospital y se prevé contratar 900 más, por lo que a finales de noviembre saldrá una convocatoria para los médicos especialistas.

Indicó que a fin de motivar a los nuevos profesionistas que egresan, tal y como lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, el FOVISSSTE otorgará créditos a quienes acepten laborar en esta ciudad.

«Entonces van a ser basificados y con un crédito de vivienda», apuntó.

Durante el recorrido, el gobernador y el director general del ISSSTE estuvieron acompañados por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; el coordinador del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Eduardo Martínez Bermea; el alcalde de Tampico Jesús Nader; el director de Oficinas de Representación del ISSSTE, Israel Antonio Acosta Ibarra; el subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, Ernesto Lavín Hernández y el subdelegado de Administración del ISSSTE en el estado, Raúl Velázquez Guerrero.

