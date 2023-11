Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los espectaculares, promoción en redes sociales y una que otra publicidad disfrazada de entrevista en los medios de comunicación masiva es lo más utilizado por los políticos que aspiran a una candidatura para un cargo de elección popular y tal parece que la estrategia es ser más cínicos o hacer más ridículos que la competencia.

¿Alguna propuesta?, no, no se ve ninguna, ellos prefieren presumirle a la gente que tienen dinero para comer donde les venga en gana, aunque, por eso del rating y disfrazarse de personajes humildes que interactúan constantemente con el pueblo, su foto favorita es comiendo tacos, garnachas, tortas, cuando mucho en un bingo repartiendo regalos, esporádicamente cargando niños o abrazando ancianos y desvalidos.

Un analista político, al ser cuestionado sobre este comportamiento, fue más allá cuando describió estos eventos y casi los describe como buitres e inútiles. “¿Los has visto trabajar alguna vez, por lo menos proponer?, ni yo tampoco, muchos no tienen ideas, es más, solo produjeron basura en su pasado y ni modo de presumir eso, les salen más baratos los tacos, los cien pesos de publicidad en Facebook o reír con un niño o anciano”.

Preocupante, pero es nuestra realidad, la gran mayoría de los políticos ante la carencia de ideas y de trabajo, e incluso tratando de ocultar oscuros pasados, prefieren antojar un taquito o presumir que se pueden desprender de cien pesos, que trabajar, cuando fue su oportunidad de hacerlo, en beneficio de todos.

Más alarmante es la situación por la que atravesamos si tomamos en cuenta que los que buscan ser beneficiados con candidaturas ocupan ahora cargos de elección popular por los que la gente no los reconoce, es más, a veces los odia gracias a su olvido, porque solo los utilizaron en campañas anteriores y los dejaron de frecuentar en las colonias cuando ya tuvieron presupuesto y poder en sus manos.

Dirán, con algo de razón, que en este momento no pueden hacer otra cosa, que no pueden pedir votos ni hacer propuestas mientras los procesos electorales no marquen los tiempos para ello, engañarán a cualquiera con ese argumento, lo malo será cuando se les pida exhibir los resultados de su trabajo, lo que pudieron darle a México, a Tamaulipas o a su ciudad, en el desempeño de sus funciones, porque será demasiado tarde, se harán tontos ya que tampoco nada tendrán por presumir, la mayoría de ellos no trabaja, no trabajó nunca.

Exacto, tenga la seguridad que cuando la elección llegue la competencia por los puestos de elección popular parecerá más una verbena popular que una contienda constitucional para ocupar el cargo de alcalde, Diputado, Senador o Presidente de la República, los aspirantes van a recorrer calles para buscar donde pueden jugar lotería, repartir cachuchas o gastar saliva, pero nunca para proponer que las ideas les son escasas.

Y si, al final tendremos que hacer una apuesta entre míster taquitos y lady garnachas, a lo mucho, quizá llegue don tortas o doña bingos, pero será a todo lo que podamos aspirar en un pueblo donde se ha privilegiado en circo en lo más serio que deberíamos tener, en la política…

A LOS AGOREROS DEL DESASTRE… existe una sola forma de confirmar cuando las cosas se hacen bien en materia de seguridad pública y no es gritando a los cuatro vientos éxitos, un menor registro de delitos o los aplausos del respetable, de empoderados y autoridades de alta jerarquía, la única forma de presumir que las cosas van bien es atrayendo inversiones, generando empleos, porque al pueblo se le podría engañar pero nunca verá a un empresario invertir su dinero en lugares de riesgo, donde pueden perder su patrimonio, ellos no son tontos y hacen estudios de todo tipo antes de arriesgar un centavo.

Entonces, a los que pretenden hacerle creer a los tamaulipecos que las cosas van mal, que todos los días se registran eventos de violencia que pone en entredicho el trabajo en materia de seguridad pública bien haríamos en remitirlos a hechos contundentes, este jueves, por ejemplo, la empresa Farmacias del Ahorro anunció inversiones para construir 100 empresas de estas en Tamaulipas, mil empleos, los que se sumarán a más de 18 mil millones de dólares que se han invertido en Tamaulipas por empresas extranjeras y nacionales, ahí la mejor respuesta a los agoreros del desastre…

ALIENTA GOBIERNO DE TAMAULIPAS LAS INVERSIONES, EMPRESARIO… La manera en que el Gobierno de Tamaulipas alienta las inversiones es ejemplar y los empresarios deben decidirse por venir a este gran estado, afirmó Arnulfo Treviño Garza, director ejecutivo jurídico de Farmacias del Ahorro, quien acompañado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, inauguraron la primera sucursal de más de 100 establecimientos de esta cadena, que se abrirán en todo el estado, generando más de mil empleos.

“En Tamaulipas hemos visto algo que no habíamos visto en muchos estados que hemos recorrido en los últimos años y que es una apertura total y que es una recepción como nunca la habíamos tenido. Ha sido ejemplar la manera que nos ha apoyado el estado de Tamaulipas; yo quiero hacer un llamado a todos los inversionistas que tengan el dilema de si quieren ir a Tamaulipas o si quieren ir a otro estado, que se decidan por venir a Tamaulipas, este es un gran estado”, expresó Treviño Garza.

En el evento y luego de cortar el listón inaugural, el gobernador Américo Villarreal dio la bienvenida a este tipo de empresas solidarias que no solo dan certidumbre laboral, sino que alientan a tener cada vez mejores niveles de atención de salud y de prevención de las enfermedades.

“Muchas gracias por estar aquí y hacer realidad este compromiso que apenas lo veíamos en mayo de este año, con esta disposición de las Farmacias del Ahorro de hacer esta inversión tan importante en Tamaulipas y de que este año y el próximo podamos concretar y seguir contando con todas las facilidades, en lo que corresponde a esta administración, para llegar a estas 100 farmacias en nuestra entidad y, consecuentemente, la oportunidad de tener acceso de nuestra población a los recursos a la salud que presta esta corporación”, mencionó el gobernador.

Al agradecer la presencia y el respaldo del gobernador para alentar nuevas inversiones en Tamaulipas, el director ejecutivo jurídico de Farmacias del Ahorro recordó que esta empresa inició sus operaciones hace 32 años en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es un ejemplo de expansión, convirtiéndose en una cadena mexicana con mil 600 sucursales y con presencia en el 90 por ciento del territorio mexicano.

Agregó que Farmacias del Ahorro es la segunda institución, después del Instituto Mexicano del Seguro Social, en brindar consultas médicas gratuitas, a través del programa de lealtad de mayor participación en el país, con 15 millones de afiliados, con el llamado ‘Monedero del Ahorro’.

“Es meritorio destacar la gran labor de gestión que hicieron las autoridades municipales y las autoridades estatales, es sorprendente y es muy fácil trabajar y es muy fácil invertir cuando hay las facilidades y cuando tenemos las autoridades que tienen ustedes aquí en Tamaulipas; muchísimas gracias y mucho éxito y les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder estar aquí”, indicó.

Por parte de la empresa se contó con la asistencia de Braulio Espinoza, director Operativo de Gestión y todo el equipo de colaboradores y empleados de esta primera sucursal en Ciudad Victoria.

También se dieron cita a este evento la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Déandar y el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, además de funcionarios del gabinete estatal y empresarios victorenses.

