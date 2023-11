Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nada positivo arroja el último informe del Auditor Superior, Jorge Espino Ascanio, enviado al diputado Jesús Suárez Mata, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

De las 23 denuncias penales que ha presentado Don Jorge a la Fiscalía Anticorrupción, nadie ha sido “jalado” al bote pese a que hay “angelitos” del sexenio antepasado y del panista.

Por el dato que aporta los “peces gordos” siguen pendientes, como es el caso del ex Jefe de Finanzas, Jorge Silvestre Ábrego Adame (pidió revocación), a quien se le fincan responsabilidades por la cifra de mil 114 millones de pesillos de la cuenta 2016 del Gobierno del Estado (de Egidio Torre).

Ya no le cree uno al moreliano auditor “carnal” en eso de que siguen “investigando” (¿la Fiscalía?) a Juan Diego Guajardo Anzaldúa, ex alcalde de Río Bravo, por más de 16 millones de pesillos, donde van indiciados ex colaboradores como Bertha Alicia Rodríguez Peña, Julio César Silva Bautista y Luis Alberto Cavazos Hernández.

Tanto tiempo transcurrido genera la idea que los quieren “arreglar”, sea los auditores o los fiscales, usted sabe.

Desmoraliza que el brazo de la Ley no pueda alcanzar a presuntos pillastres que saquearon la Comapa de Tampico desde el 2009 a 2023, por la suma de poco más de mil millones de devaluados, entre ellos los ex gerentes David Ulloa González, Mario Leal Rodríguez, Jorge Manzur Nieto, Francisco Bolado Laurentes y los integrantes del Consejo de Administración 2009-2012, según el expediente NUC 158/2020.

Resulta que estarían amparados para no ir a la cárcel, el ex alcalde priista de Reynosa, José Elías Leal, y sus colaboradores Ahmed Kadour Rodríguez, Irma Amalia García Velazco, Francisco Almanza Villarreal y Nidia Ivett Cisneros Vargas por malversación de 24.2 millones. Terminaron el trienio en 2016.

Y de las cuentas 2015 y 2016, los abogados pidieron nulidad en el expediente en contra de Carlos Canturosas Villarreal, Antonio Martínez Santoyo, Jorge Enrique González Fisher por alrededor de 60 millones.

Del municipio de Madero sigue “atorado” el ex alcalde Andrés Zorrilla Moreno por un faltante de comprobación por 13.6 millones, en que lo acompañan sus cuates Adolfo Eduardo Ortiz Flores, Norma María Cuéllar del Ángel y Diana Fernández Díaz.

El ex jefe de Comapa de Reynosa, Serafín Gómez Villarreal goza de un amparo para no responder por 144.2 millones de pesillos, en tanto que el ex jefe del IETAM, Jesús Hernández Anguiano, tiene un amparo en revisión por no comprobar 17.6 millones.

De Rogelio Villaseñor Sánchez, ex alcalde de Río Bravo, con una cola de 38 millones, el Auditor ni lo menciona.

Igual quiere quedar libre de todo señalamiento el ex jefe de Salud de Tamaulipas, Norberto “Don Teofilito” García Manzo, cuate de Egidio Torre Cantú.

Antes que de nos pase, según Ascanio, la ex jefa de la misma Secretaría, Gloria Molina Gamboa, acaba de pagar casi 29 mil lanas por multas por no cumplir con información de las cuentas públicas.

La interpretación del informe de Espino es que los peces grandes siguen gozando de libertad, y comenzó a ensañarse con el “chiquitiaje”.

En lo que va del 2023 presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción (está peor porque Raúl Ramírez le hace al monje) en contra del presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, por “comerse” (no comprobar) un millón 648 mil lanas.

Igual fueron turnados ante el señor Ramírez, acusados por malversar lana de las Comisiones de Agua.

Al ex gerente de Palmillas, Norberto Compeán Salazar, se le fincan responsabilidades por 318 mil pesos; Abasolo, Zoila Reyna García Salas, un millón 430 mil; Tula, Santiago Alejandro Coello, 251 mil; Valle Hermoso, Javier Mario Chávez Partida, 154 mil; Díaz Ordaz, Oscar Ibarra Elizondo, 104 mil.

Los hay que ahora deben responder por la vía penal:

COMAPA Guerrero, Lorenzo Villaseñor González, dos millones 110 mil; Comapa Camargo, Eric Salvador Reyes Castro, un millón 723 mil; Comapa Miguel Alemán, cuenta 2018, Servando López Moreno, Cesar Heriberto Solís Falcón, Alma Delia García Correa y Joaquín Telésforo Hinojosa González, por un faltante de 8 millones 385 mil.

Por último fue turnada a la Fiscalía la gerente de la Comapa de Gómez Farías, Myrna Lizbeth Galván de León, por no comprobar gasto de 161 mil lanas.

Otros faltantes: A Mr. Irving Barrios Mojica Fiscal General de Justicia, se le “perdieron” los comprobantes de 1.1 melones de compras de papelería y artículos de escritorio.

Y al joven David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, le faltaron papeles para comprobar el gasto de cinco melones en la compra de muebles. Habrá juicio de responsabilidad.

Son las principales “novedades” del señor Espino Ascanio. Bueno, falta otra. El más multado de los alcaldes es Antonio Medina Jasso, de Soto la Marina. La auditoría sospecha que se “comió” todo el Fismun por 23 millones porque se ha negado sistemáticamente a proporcionar información de 27 obras.

Prefirió pagar parte de las multas por 578 mil varos, y en otra solicitó recurso de reconsideración. Las obras podrían ser fantasmas.