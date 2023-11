Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, a conducirse con “prudencia discursiva” y evitar que sus manifestaciones sean proselitistas.

Si bien la Comisión no concedió las medidas cautelares solicitadas por el PRD y el PAN, por manifestaciones hechas al momento de su registro como aspirante y en entrevistas posteriores, los consejeros sí advirtieron en la entrevista “expresiones que pudieran considerarse de carácter electoral”.

Se considera importante y oportuno -se indica en el proyecto aprobado por unanimidad- hacer llamado a García, gobernador de Nuevo León con licencia “a respetar su deber de abstenerse de realizar y difundir comentarios de carácter electoral y se comporte con prudencia discursiva para evitar que sus expresiones busquen favorecer o perjudicar” a algún partido político.

En caso aparte, ante una queja del PRD, se estableció que no hay elementos de odio contra las mujeres en publicación de Morena en la red social X, en la que supuestamente hay referencias a Xóchitl Gálvez.

“No existe un señalamiento claro o expreso hacia la persona representante del Frente Amplio por México y su actividad política, sin que las mismas se sustenten preliminarmente en elementos de género”.

Tampoco hubo medidas frente a una denuncia de la asociación civil Movimiento Político Restaurador y la propia Gálvez en contra de Claudia Sheinbaum y Arturo Zaldívar, ministro en retiro que hizo expresiones de apoyo hacia la actual precandidata presidencial única de Morena.

“Desde una perspectiva preliminar no se advierte que en el contenido se presente una plataforma electoral, se solicite el voto o se busque posicionar a la denunciada de manera anticipada frente al electorado”.

Por tanto, resulta improcedente ordenarle a Zaldívar abstenerse de difundir, comunicar, expresar o manifestar su apoyo a Sheinbaum, porque son “hechos futuros de realización incierta”.

Igualmente Jorge Álvarez Máynez y Rafael Ángel Lecón denunciaron a Gálvez y a los partidos integrantes del Frente Amplio por México por el evento de registro, en el PAN, de la actual precandidata y por la presentación de su informe como senadora en el Monumento a la Revolución.

Se concluyó que se trata de actividades inherentes a su cargo, por lo que no es propaganda, y usó frases genéricas.

En otro asunto, una diputada federal, cuya identidad se reserva a pedido de la legisladora, denunció a Noticias Cuautla, BDM noticias y otros, por violencia política contra las mujeres en razón de género, por la difusión de publicaciones en Facebook y otros medios. En dos se concedieron las medidas cautelares porque se encuentran dirigidas a menoscabar a la denunciante por el hecho de ser mujer.

Por tanto, Facebook, por conducto de Meta Platforms INC deberá retirar su contenido en un plazo no mayor de 12 horas.

Sin embargo, en otros asuntos, la Comisión no concedió ninguna medida cautelar, como en el caso de la senadora Susana Harp que denunció en los perfiles de Facebook 36 publicaciones que podrían tener ese tipo de violencia en su perjuicio.

Los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell López y Arturo Castillo, señalaron que las medidas son improcedentes porque los contenidos ya no están disponibles, es decir, se trata de hechos consumados de manera irreparable. En otros no se concedió porque de manera preliminar se estableció que es “crítica dura, propia del debate político” y, por tanto, no se dirige a ellas en su condición de mujer. (Fabiola Martínez/La Jornada).