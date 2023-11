Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Adolfo Sierra Medina, solo está dañando a la clase trabajadora y tiene secuestrada a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, sin que nadie haga nada. “Es una vergüenza y una tristeza ver las fechorías que está cometiendo”, publicaron usuarios en redes sociales, vinculados con la dependencia estatal.

“No tenemos respuesta de nada, estamos en una Secretaría de Salud sin ley, en donde el cacique Adolfo Sierra Medina está aprovechando para dañar más a la base trabajadora”.

En la página de Facebook “Política Sindical Sección 51 de Tamaulipas”, los usuarios advierten que el herrero, convertido en eterno líder sindical, está violentando sus derechos laborales y aunque todavía falta para ello, aún se atreve a pensar en una nueva relección.

La denuncia, que está dirigida al gobernador, piden la urgente intervención de Américo Villarreal Anaya, confiando en ese cambio que ofreció y le piden que se decida a poner orden en una de las más importantes secretarías de su administración.

“Por medio del presente, le exponemos nuestro sentir ante el grave problema por el que está pasando la Secretaría de Salud. Los trabajadores de Salud votamos por usted, por un cambio verdadero; se nos acaban los argumentos legales, mentales, intelectuales y humanos. No tenemos respuesta de nada y estamos en una Secretaría de Salud sin ley”.

En la publicación piden respetuosamente al gobernador responder a la confianza que se le dio durante la campaña y también piden al secretario de Salud Vicente Hernández Navarro, que haga algo ante la serie de tropelías que está cometiendo el dirigente sindical

“No solo Adolfo Sierra Medina está violentando nuestros derechos, también nuestro secretario de Salud, al no hacer nada”.

Las reacciones al texto, no se hicieron esperar. “Necesitamos la unidad de todos los trabajadores para poner un alto a todo esto y no permitir que estos señores negocien con algo que es de los trabajadores, y no mantengan siempre viviendo con migajas; necesitamos unirnos todos y en avanzada y demostrarles que ya no vamos a permitir que abusen de nuestros derechos. Ya no permitamos que estos vividores sigan haciendo mal a la clase trabajadora, necesitamos ayudar un poco a nuestro gobernador”, dice textualmente una usuaria.

Entre los comentarios que desató esta publicación, Luis Romero Chávez Martínez escribió que Sierra Medina “ya anda haciendo campaña para reelegirse”; mientras que Roberto González C., señaló que “no le van hacer nada ahora, que tiene a su servicio a la secretaria general de la FSTSE en Tamaulipas”.