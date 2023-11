Por Agencias

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez se convirtió este domingo de manera formal en la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución democrática (PRD), luego que, por separado, las dirigencias de ambas fuerzas políticas concretaron su registro como única precandidata en la alianza que tienen junto con el Partido Acción Nacional (PAN).

Ante el PRI, el registro lo realizó en un hotel de la zona de Polanco, donde llamó a los militantes del tricolor a la unidad.

“Quiero que mi registro en el PRI mande un mensaje de unidad, un mensaje de unidad y confianza al priismo nacional, reconozco su valor y decisión al abrirme la puerta del PRI para participar y con ello le han abierto la puerta a todo México. Tengan la certeza que estoy con ustedes y les pido que estén conmigo. Se lo pido al priísta simpatizante, al militante, al priísta de base, al liderazgo seccional, a los cuadros, a las diligencias del partido y a todos sus sectores. Confío en ustedes, me han demostrado que la gente del PRI tiene palabra y que a partir del lunes estará en cada calle de este país llevando nuestro mensaje a todos nuestros simpatizantes”, expresó la eventual abanderada presidencial del frente opositor.

Vestida con un huipil rojo, Gálvez reconoció a la dirigencia del tricolor, encabezada por Alejandro Moreno por el apoyo que le dieron para convertirse en la abanderada del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD). En el salón donde se realizó el registro, con capacidad para unas 200 personas, surgió el coro de “Alito, Alito”, en respaldo al presidente priísta.

Tras ello, Gálvez recalcó: “Hoy reconozco al PRI y a su dirigencia por mantenerse firmes en esta alianza, por aguantar los golpes desde el gobierno y estar del lado de los mexicanos.

Hoy tendrán a una precandidata fuerte, con carácter, auténtica, sensible al problema de los demás y capaz de vencer a la adversidad. No los voy a defraudar, les pido me acompañen para convencer, que me acompañen para ganar, que me acompañen para gobernar”.

Además, les pidió a los priístas hacer una precampaña “que enamore y emocione”.

Momentos antes, Xóchitl Gálvez se registró ante la dirigencia perredista, en un acto organizado en el Parque Ecológico Huayamilpas, de la Alcaldía Coyoacán, y al que asistieron, además de los dirigentes del sol azteca, los alcaldes de esa demarcación y de Tlalpan.

Ahí, ataviada con huipil amarillo, se comprometió a defender las “causas perredistas” entre las que destacó una agenda a favor de las mujeres, y se pronunció por hacer crecer a ese partido en la Ciudad de México, donde gobernó hasta el 2018.

“Créanme perredistas que vamos a crecer el perredismo en la ciudad, porque ustedes si son un partido de izquierda, ustedes son la verdadera izquierda de nuestro país, ustedes siempre lucharon contra la militarización del país, ustedes siempre lucharon por la democracia, por las libertades, ustedes impulsan las energías limpias, ustedes están de acuerdo con el medio ambiente y por eso, por eso hoy el PRD tiene una precandidata como la que siempre soñaron tener, una precandidata de causas”, agregó.

Gálvez prepara un arranque de precampaña con actos en Ciudad Juárez, así como un mensaje que planea grabar desde el municipio de Coyuca, Guerrero, en una de las localidades afectadas por el paso del huracán Otis. (La Jornada).