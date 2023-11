Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Según información del INE, 467 de los 500 diputados federales intentan reelegirse, (como si lo merecieran o fueran indispensables), sea el 94 por ciento. Respecto de los senadores, el número asciende a 88 de un total de 128. La primera impresión es que se trata de saciar ambiciones personales más que servir con lealtad y entrega a la nación. Y es que quienes integran el congreso de la Unión encontraron su paraíso del que sabrosamente pueden disfrutar larguísimas temporadas. Por lo pronto uno de los retornaditos es Ricardo Monreal quien se apresta a cumplir el resto de su gestión después de su frustrada aventura en pos de la candidatura presidencial.

Recordéis que la reforma del 10 de febrero de 2014 cuya primera aplicación surtió efecto en junio del 2021, legaliza la permanencia de los legisladores en turno hasta por doce años en forma consecutiva y deje, que, transcurrido este tiempo, los mismos(as) podrán ser propuestos(as) para igual cargo, siempre que exista cuando menos un periodo intermedio de ausencia. Total, pareciera que los mexicas sufrimos una dictadura de una élite siempre en deuda con la expectativa popular.

Usted dirá que en principio es una contradicción al mandato supremo de la Revolución de 1910 encabezada por Francisco I. Madero, El Apóstol de la Democracia, y tiene razón. ¿Qué virtudes poseen aquellos(as) que se atribuyen el derecho de regir el destino de la república desde el Legislativo? Estará de acuerdo con el columnista que en los diversos congresos abundan “representantes” que por lo general sirven a intereses ajenos a la comunidad. Y ni modo que sea invento cuando “defienden la chuleta con uñas y dientes” antes que comprometerse con la sociedad.

Estamos a merced de una burocracia de cuello blanco que de alguna forma obstaculiza la expresión de otras fuerzas con mejores y más efectivas propuestas para el bienestar. Por supuesto a nivel federal existe avance, pero no suficiente para contener a la ultraderecha que se da el lujo de exhibir defectos y fallas de la 4T sin que los y las morenistas muestren capacidad suficiente para derrotar a su adversario.

En este sentido el de la voz no entiende porqué el partido de AMLO alienta que los mismos (as) y no otros(as) integren las próximas legislaturas. Más que aberración como que es una burla para quienes de buena voluntad eligen a los que consideran sus mejores representantes. ¿Qué más aportarían aquellos(as) cuya mediocridad está a la vista del portador?

Sin duda el objetivo de los partidos sigue siendo obtener el poder así sea utilizando a “lo más piorcito” de la militancia. Y ni como negar que en la actual “comalada” de Morena sobran los y las que aprovechan la oportunidad para mostrar la miseria de su condición humana. No sirven al país ni a la 4T, se sirven de la generosidad de AMLO quien sigue confiando en la presunta pureza original de sus semejantes.

Quedamos en que la reelección contradice el espíritu maderista de la Revolución Mexicana, entonces, ¿por qué chingaos está permitida?

SUCEDE QUE

En Tamaulipas Morena circula con exceso de confianza. Hay que insistir sobre el riesgo que corre apostando a algunos(as) que no cumplen con el perfil de honorabilidad implementado desde Palacio Nacional. Sucede en municipios donde la 4T es letra muerta o bien es utilizada como slogan de tareas perturbadoras. En este aspecto la militancia debe estar alerta y no volver a ser víctima de simuladores(as). La reelección es asunto serio y no mero trámite de nocivas prácticas. Lo “más mejor” de esta etapa es que la conciencia social tiene sus preferencias y ahí no caben aquellos(as) que la defraudaron…Mientras tanto la reacción conservadora sigue en caída libre; el pleito entre Vicente Fox y Xóchitl Gálvez tiene que ver con su irreversible degradación donde les acompaña Alejandro Rojas Díaz-Durán, el suplente de Ricardo Monreal quien durante la ausencia del titular asumió actitudes contrarias al interés de la 4T. (Defendió desde la tribuna a Xóchitl y atacó al supremo gobierno por la desaparición de los fideicomisos del poder judicial, entre otras incongruencias)…Ojo con la actualización de los acuerdos de extradición entre México y EU. (Dícese de un ex gobernador que empieza a padecer insomnio)…Por otra parte, no falta quien asegure que antes de terminar su mandato AMLO dará dos que tres campanazos de pronóstico reservado, nomás pa’ limpiar el camino a doña Claudia.

Y hasta la próxima.