Por Agencias

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum Pardo fue registrada como precandidata única a la Presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que integran Morena, PT y PVEM, la cual a su vez habría quedado inscrita esta tarde ante el Instituto Nacional Electoral.

“Asumo la precandidatura a la Presidencia de la República con orgullo y compromiso; con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por el pueblo, sin zigzagueos”, expresó entre gritos de “¡presidenta, presidenta!”

Sheinbaum ofreció “estar a la altura de las circunstancias” y abundó: “Vamos a caminar juntos y en unidad. Jamás traicionaré el anhelo del pueblo de contar con una nación más justa, fraterna, soberana, libre y democrática”.

En un amplio discurso donde resaltó que dará continuidad a las políticas y programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum adelantó que esta semana presentará un documento que fortalezca el proyecto de nación y a un grupo que desarrollará nuevos foros de participación y diálogo durante la precampaña, que inicia este lunes.

En ese sentido, difundió 17 puntos de “visión estratégica para la continuidad, no propuestas concretas, visiones estratégicas, sueños”. Enunció: mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal, no hará gasolinazos ni aumento a las tarifas de electricidad en términos reales; mantener y fortalecer los programas sociales; aumentar el salario mínimo por encima de la inflación; impulsar la inversión pública para el desarrollo regional con bienestar.

Asimismo, dar especial énfasis a la educación pública desde la inicial hasta la universidad; dar continuidad y fortalecimiento al sistema público de salud; dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda digna de las y los mexicanos; seguir garantizando la justicia para los pueblos indígenas; promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres, con fortalecimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

También, aprovechar la posición estratégica de México con el tratado comercial de América del Norte y la buena relación con los países del mundo para impulsar y atraer inversiones; impulsar el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo y promoción de la cultura; acelerar la transición energética hacia fuentes renovables de energía; impulsar una política de protección y restauración de los recursos naturales.

Ofreció además garantizar el derecho al agua; promover la soberanía alimentaria y el apoyo al campo; dar gobernabilidad, paz y seguridad al país como fruto de la justicia en todos los ámbitos; y asegurar el denominado “Plan C”, qué pasa por cambiar al Poder Judicial y las reformas pendientes.

También cuestionó el discurso de la oposición.

“La autoridad moral y la honestidad no se compran en la esquina, se construyen con una sola mística y con la de luchar siempre por el bienestar, la justicia y libertad”, manifestó.

Indicó que en la oposición, “la derecha, los conservadores no creen en la unidad ni en la reconciliación que tanto proclaman; creen en volver al pasado del neoliberalismo que dejamos atrás, de la triquiñuela, de la corrupción, del fraude, del cartel inmobiliario, del odio discriminatorio. Los distingue un pasado de corrupción y privilegios, eso es lo que los une. Allá no hay proyecto, no hay visión, no hay futuro”.

Preguntó: “¿Que nos distingue a nosotros? ¿Qué somos? ¿Populistas, comunistas?” Y respondió: “No, sencillamente somos humanistas que nos indigna la desigualdad y la pobreza y no creemos en el consumismo ni el poder del dinero, no nos arrodillamos frente al poderoso”.

Al registro en dos salones del World Trade Center asistieron los dirigentes de los tres partidos coaligados; los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad surgidos de Morena y del PVEM; los coordinadores en nueve estados -virtuales precandidatos a gobernador-, senadores y diputados federales, así como los ex aspirantes a la candidatura presidencial Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández.

No asistió el ex secretario de Relaciones Exteriores y ex aspirante Marcelo Ebrard.

Mario Delgado, dirigente de Morena, le entregó a Sheinbaum la constancia de precandidata única.

Delgado sostuvo que Morena salió de su proceso para elegir a Sheinbaum y a los nueve coordinadores estatales “sin rupturas” y resaltó que en el partido “no hay atajos ni rupturas”, y sobre todo donde “se acatan las decisiones del pueblo”.

Ponderó que este domingo “se refrendó una de las coaliciones más ganadoras de la historia. Gracias al PT y al PVEM. Enfrente hay una alianza gelatinosa basada en intereses, negocios en lo oscurito y mafias inmobiliarias “.

El dirigente del PT, Alberto Anaya afirmó que con “Claudia Sheinbaum tenemos totalmente garantizada la continuidad y consolidación de la 4T que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con Claudia el país tendrá continuidad y una etapa nueva. Con Claudia ¡hasta la victoria!”.

A su vez la dirigente del Verde, Karen Castrejón, resaltó que la designación de Sheinbaum procede de un proceso histórico de selección, donde “la decisión fue de la ciudadanía “.

En el encuentro, a propuesta de la dirigencia, se rindió un homenaje con un minuto de aplausos a Enrique Dussel. (Enrique Méndez/La Jornada).