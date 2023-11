Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director jurídico de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas, Christian Eduardo Pérez Cosío, indicó que “Samuel García es un egoísta al oponerse al trasvase de agua de la presa El Cuchillo de Nuevo León, que por derecho y tratado le corresponde a Tamaulipas”.

El empresario matamorense dijo que los tamaulipecos son solidarios en un tema tan importante como es el agua y le darán la espalda en caso de que el aún gobernador de Nuevo León consiga la candidatura presidencial.

“Él, como gobernador, no pude limitarnos a los tamaulipecos con el trasvase de agua, más ahora que quiere ser presidente de México, porque definitivamente el voto de Tamaulipas no lo va a tener, no lo tendrá si toma esas actitudes represivas en contra de un estado como el nuestro”.

De hecho, Pérez Cosío subrayó que cuando Nuevo León ha necesitado la solidaridad de Tamaulipas en temas de agua o en algún otro, la entidad siempre ha estado dispuesta ayudar y a cooperar con el estado vecino, y hoy que Tamaulipas tiene necesidades de agua sea, cual fuere la situación, lo menos que Samuel García debería hacer es cumplir con el convenio suscrito.

“Como estados vecinos siempre hemos compartido muchas temas como limítrofes, compartimos seguridad, inversiones, carreteras, compartimos muchas cosas y el agua no debe ser un tema que nos divida, debe haber acuerdos, debe haber diálogo y creo que debe haber soluciones pronto”.

La Fecanaco es un organismo que aglutina a las cámaras de comercio de todo el Estado y representa a casi 16 mil comercios y empresas formales, por lo que dicha organización reitera su postura de pedirle a Nuevo León y a su gobernador que se dejen de egoísmos y cumplan con el trasvase de agua a Tamaulipas.

Aquí de lo que se trata, resumió Pérez Cosío, es de que se respete el derecho al agua, protegido constitucionalmente por leyes y tratados internacionales “También es un derecho humano, es un derecho a la vida, es un derecho que todos los seres humanos tenemos, por lo que la postura del empresariado de Tamaulipas es pedirle al gobernador Samuel García que cumpla con el tratado”.