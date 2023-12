Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El alcalde regio, Luis Donaldo Colosio, reveló que podría pedir al Senado de la República la desaparición de poderes si continua la disputa entre Movimiento Ciudadano y el PRIAN para designar al gobernador interino que ocupe el puesto que dejará Samuel García por seis meses, tiempo en el que los de Nuevo León deberán bailar “con la más fea”.

El edil de Movimiento Ciudadano señaló que si bien el gobernador interino que votó el Congreso el miércoles por la noche, el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, es un hombre técnicamente capaz, no es el mejor perfil para proporcionar estabilidad en estos momentos de crispación política.

“Solo espero que no sea necesaria una intervención del Senado de la República para la desaparición de poderes y la designación del interino de parte de la Federación. Temo mucho que sea el Senado el que ponga orden en el estado de Nuevo León”.

“Si de plano la situación continúa así, sí le pediría al Senado que intervenga y haga el nombramiento por esos seis meses mientras se restablece la política en su normalidad. Constitucionalmente está contemplado. No quiero que se llegue a eso, sería muy vergonzoso para la clase política de Nuevo León que hicieron tanto escándalo y desmadre, al punto en el que el Senado tuviera que desaparecer esos poderes, por incompetentes”, dijo en entrevista.

La intención de Colosio Riojas se suma a la del senador panista Víctor Fuentes, quien señaló el miércoles que pediría lo mismo si considera que hay riesgo de estabilidad política en la entidad.

El alcalde regiomontano consideró que tanto el gobernador Samuel García, de MC y quien empezará a gozar de su licencia el 2 de diciembre, como el PRI y el PAN, que buscan imponer a su interino, debieron llegar a consensos para evitar la disputa que actualmente ha provocado una crisis política en la entidad.

“El Legislativo está amachado en secuestrar al Ejecutivo, no están pensando que durante seis meses va a haber un problema de gobernabilidad precisamente porque no están dejando una persona que sea afín al proyecto de planeación de seis años, ya ni siquiera estoy hablando de la filiación política. Vamos a ver qué sucede porque también de parte de la gente del gobierno del estado tiene la intención de seguir peleando el tema judicialmente”, comentó.

Mencionó que el problema entre el Ejecutivo y el Congreso podría resolverse si evidenciaran madurez y cordura, características que no han demostrado en los meses recientes.

Dijo que si bien Samuel García tiene derecho de buscar la Presidencia de México, no ha previsto que el estado pasará dificultades por esta decisión.

“El gobernador está ejerciendo sus derechos político electorales que le garantiza la Constitución como a cualquier otro ciudadano. Bajo ese entendido sí, lo votaron por seis años, pero él tiene el derecho de contender por la Presidencia. Lo que no se vale es que durante esos seis meses que duran las campañas la gente de Nuevo León nos quedemos bailando con la más fea. Queremos que el Congreso entienda que necesitamos gobierno, independientemente de quién lo encabece”, afirmó

En referencia a Orozco Suárez, a quien se le reconoce por su cercanía con el priista Adrián de la Garza, quien era su jefe cuando era fiscal estatal y alcalde de Monterrey, Colosio dijo que no es la mejor persona para apaciguar el ambiente político encrespado.

“Es prácticamente la Fiscalía la que estaría ocupando el Ejecutivo estatal (con su personal), por más que haya renunciado, es la escuela que trae Orozco. Hacía un buen trabajo como vicefiscal. Nuevamente estamos mezclando asuntos que no son, y no lo digo por la capacidad del señor, es bastante capaz, pero políticamente no abona a la armonía que necesitamos tener en Nuevo León”, sentenció. (Luciano Campos Garza/Apro).