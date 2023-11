Por Agencias

Ciudad de México.- El futbolista Javier “El Chicharito” Hernández retó al automovilista de la Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez, después de que éste se comparara con él por ser buen jugador de futbol.

“Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor”, añadió en un mensaje en internet.

Y es que Checo Pérez, durante una entrevista con Broadcast Boys en el Gran Premio de Las Vegas, hace unas semanas, se refirió al delantero comparándolo con su desempeño en la Fórmula 1.

“Yo en la MLS realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque somos buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol”.

En internet, El Chicharito respondió: “Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca.

“Pero, a ver, ¿quién tendría más práctica? Yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1, o Checo que sólo juega una vez cada seis meses futbol”, indicó el futbolista que, por el momento, no tiene equipo. (Apro).