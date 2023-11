Por Agencias

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), formado por el PAN, el PRI y el PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que “hay muy malos priistas con los que no trabajaría”, entre ellos el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Posteriormente rectificó y aseguró que “voy a trabajar de la mano con el PRI, con el PAN y el PRD; estoy convencida de que esta alianza es importante. Me siento muy muy muy orgullosa, que no quede duda, no tengo ninguna vergüenza de estar trabajando con los partidos políticos y lo saben los xochilovers, somos ciudadanos pero tenemos que caminar de la mano con los partidos políticos, y con esta alianza con partidos políticos vamos a salir adelante”.

La senadora panista, quien este viernes llegó a la entidad para realizar una gira por varios municipios y recibir el bastón de mando de pueblos originarios, dijo lo anterior en rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez

Resaltó las cosas buenas del PRI y del PAN, así como del PRD que fue el que “impulsó la pensión universal para adultos mayores en la Ciudad de México”, después de lo cual agregó: “Cada partido tiene algo importante. Hay muy malos priístas con los que no trabajaría como (Manuel) Bartlett o Alito, o el ahora exgobernador de Hidalgo Omar Fayad, de quien se habla cometió una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y, ¿a poco el gobernador no sabía nada?, pero como lo premian con una embajada ya traicionó al estado y sus principios. Entonces, hay una bola de oportunistas que brincan para otro partido”.

Poco después rectificó: “Aprovecho porque aparentemente hay una confusión y quisiera aclararla. Yo voy a trabajar de la mano con el PRI, con el PAN y el PRD y estoy convencida de que esta alianza es importante”. (Helio Enríquez/La Jornada).