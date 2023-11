Por Agencias

Ciudad de México.- Al corte estadístico de hoy, Eduardo Verástegui Córdoba acumula apenas el 5.94 por ciento de las firmas ciudadanas necesarias para obtener el registro como candidato presidencial independiente, mientras que el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, lleva 4.37 por ciento, según información del Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto, de los nueve aspirantes, el ex dirigente del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, desistió de contender por esta vía. Los seis restantes van del rango ínfimo de seis a 171 firmas avaladas.

El umbral de apoyos por aspirante es de 961 mil 405 firmas, que deberán reunir a más tardar el 6 de enero de 2024.

En el caso del ultraconservador Verástegui, ha entregado 71 mil 389 firmas, de las cuales 57 mil 121 coinciden con registros en la lista nominal, de ahí el avance de 5.94 por ciento. El resto no fue avalado: 803 son duplicados, 279 no están en el padrón, 73 son bajas, de 19 no se hallaron los datos, 8 mil 362 registros tuvieron inconsistencias y 892 registros están en proceso, así como 3 mil 840 en mesa de control. Una situación parecida aparece en el recuento del exgobernador Ruiz.

También hay un acumulado menor de los seis aspirantes a una candidatura a senador por la vía independiente, salvo Carlos Alberto Manzo Rodríguez (Michoacán), que ya tiene un avance de 48.7 por ciento.

En el caso de los 45 aspirantes a diputados independientes, la situación es distinta, pues algunos están cerca de la meta y Jorge Argüelles Salazar, de Hidalgo, incluso ya rebasó el mínimo requerido. (Fabiola Martínez/La Jornada).