Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- La esposa del aspirante presidencial Samuel García, Mariana Rodríguez, encaró en redes al expresidente Vicente Fox, a quien calificó de “vulgar y violento” por referirse a ella como “dama de compañía”.

Este sábado por la mañana, en su cuenta de la red social X, antes Twitter, el expresidente panista Vicente Fox Quesada respondió a una historia que publicó ayer Pedro Ferriz H. en el mismo medio, en la que amenazaba con supuestamente revelar ilícitos que habría cometido Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, junto con sus familiares y los de Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, del Gobierno del estado.

En su post, Fox Quesada anima al comunicador a hacer las revelaciones: “Pedro, cuéntanos la historia!! Hay mucho detrás de esa sonrisa y dama de compañía”.

Este mismo sábado, Mariana Rodríguez Cantú le respondió al expresidente en su cuenta @chavacanamayor: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Y remató con otra publicación dirigida también al panista: “Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la violencia contra las mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta”.

Mariana Rodríguez se refería a que este sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El intercambio dividió opiniones entre los comentarios de los posts.

Por un lado abundaron los reproches hacia Fox Quesada por misógino e irrespetuoso, aunque también hubo recordatorios de las ocasiones pasadas en que Samuel García incurrió en actitudes que denigraron a Rodríguez.

Una internauta que se identifica como Cardi, en su cuenta @LaCardiell, propuso a la llamada “Chavacana mayor” denunciar a Fox: “Denúncialo chaparrita, no solo busques views…”

Fox replicó a los señalamientos de Mariana, a la que pidió no hacerse mártir: “Y eres jefa de campaña de un candidato en campaña. Los que están en la arena política haciendo campaña… no pueden hacerse las mártires en la discusión electoral… Hay libertad de expresión o no…”.

Mariana Rodríguez ha estado con Samuel García en eventos de precampaña en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. (Luciano Campos Garza. (Apro).