Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Jorge Mario Sosa Pohl dijo que si la coalición PAN -PRI-PRD no se concretó en Tamaulipas se debe a la soberbia de Acción Nacional.

Asimismo, dijo que ha sido evidente el menosprecio que desde hace varios años PAN ha manifestado por el PRD, por lo que, vaticinó, esa actitud de soberbia, le costará muy caro electoralmente.

“Ese menosprecio del PAN hacia nosotros ya le costó mucho hace seis y hace cuatro años, porque por 500, 700 y mil votos perdieron una gran cantidad de municipios, y creo les va a pasar lo mismo otra vez”.

Aseguró que el panista Luis René Cantú Galván, quien se hace llamar “El Cachorro”, solo es el presidente del albiazul por imagen institucional, pero quien realmente mueve los hilos en ese partido es el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Dijo que en el PAN se toman decisiones equivocadas y hacen a un lado a liderazgos competitivos, como es el caso del alcalde de Tampico, Jesús Nader, por lo que lo más seguro es que en el 2024 Acción Nacional fracasará en las elecciones.

“Si, es por la propias soberbia del PAN, porque el que lo maneja no es “El Cachorro” él es el presidente, pero el que está detrás de ese partido lo maneja desde Texas y es…..el ex gobernador (Cabeza de Vaca). En el PAN han hecho a un lado a Jesús Nader, es la ficha fuerte y lo han hecho a un lado; le han pegado a una diputada, la desconocieron la de su grupo”.

Sosa Phol consideró que ir solos en la próxima elección en Tamaulipas le daría más posibilidades al PRD de recuperar el registro que perdieron.

“Realmente en Tamaulipas no ha habido una reunión formal para ver la coalición con nosotros; tengo entendido por David Valenzuela, que tuvo dos pláticas informales con ellos no le planteaban nada, y lo máximo que plantearon cuando vino Xóchitl Gálvez a Reynosa fue una regiduría en Altamira y otra en Río Bravo; es muy probable que esas regidurías las consigamos solos”.

El también consejero nacional perredista enfatizó que es mejor solos que mal acompañados. “Sí, más o menos así, para no agraviar más a los ya agraviados por toda la población”.

Comentó que el PRD ha sido flexible porque “les planteamos: no nos den candidaturas, pero por lo menos dennos las suplencias para hacer campaña federal, sin embargo no nos dieron nada, por lo que no tenemos obligación de nada con ellos”.

Y subrayó: “nosotros no llevamos ningún candidato a diputado federal, ni para senador, ni suplencia en Tamaulipas. Realmente no fuimos tomados en cuenta en la coalición para Tamaulipas. Mucha gente en las colonias, viejos militantes e incluso algunos morenistas y priistas nos han dicho que mejor vayamos solos y votarían por nosotros”.

Por todo lo contado, dijo que en Tamaulipas “nosotros ya tenemos todo formalmente y legalmente establecido; la semana pasada hicimos el pre-registro y estamos con algunos candidatos muy buenos en Madero, en Reynosa y otros”.