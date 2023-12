Por Agencias

San Luis Potosí.- La precandidata presidencial única de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, agradeció el apoyo que le ofrecieron polémicos ex priistas con la recién creada Alianza Progresista, pero aclaró que ello no significa que tendrán un cargo en su movimiento y que su vinculación con la Cuarta Transformación se tendrá que ver con la dirigencia nacional de Morena.

En conferencia en Matehuala, San Luis Potosí, la morenista fue cuestionada sobre el anuncio de dicha alianza y, aunque marcó cierta distancia, celebró su decisión:

“Es la crisis de un modelo de alianza del otro lado y al mismo tiempo de lo que el PRI representó durante muchos años en nuestro país; priistas de muchos años están renunciando al PRI, pues dicen que ya no se sienten representados ahí”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México explicó que la decisión de los ex priistas de salir del tricolor después de años de militancia es “porque ya no se sienten representados en ese partido y hacen una serie de críticas no solamente al PRI, sino lo que representa el Frente, la alianza del PRIAN”.

Esa situación, agregó, “vale mucho la pena plantearlo porque no es que digan ‘me voy para acá porque me ofrecen un puesto’, sino que ellos toman una decisión que es salirse del partido donde militaron durante muchos años”.

Sheinbaum Pardo justificó que el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ya le habían mostrado su apoyo; mientras que el exmandatario del Estado de México, Eruviel Ávila, ya estaba afiliado al Partido Verde Ecologista de México.

La aspirante presidencial agradeció el apoyo, pero aclaró: “ya después veremos si hay una coordinación, Mario Delgado, le pediré si es necesario que se reúna con ellos, pero no es un asunto de que llegan a ocupar un espacio, sino de que renuncian allá y voltean acá a decir pues que la alternativa está en la Alianza coalición Morena, PT-Verde”.

Enfatizó que los ex priistas no le “pidieron permiso” de expresarle su simpatía, sino que fue su decisión y que, como ellos, otras personas se le han acercado para ofrecerle su apoyo.

Y reiteró: “para todos los militantes y simpatizantes, eso no quiere decir que tienen un espacio, un puesto o demás, sino que sencillamente se unen a un gran movimiento de transformación”.

La prensa le cuestionó la carencia de transparencia de estos personajes que representaban al PRI que ella misma combate, a lo que respondió:

“Sí, deciden salirse de su partido y piensan que la mejor opción está con nosotros y ya en todo caso después, pues se verán pláticas con ellos si nos apoyan o cómo nos apoyan”.

-¿Pero sí vale la pena que se meta a esas personas?

-Fue una decisión personal de ellos de salirse del PRI y decir ‘la mejor opción está de este lado’. Ya hacia adelante ya veremos si hay opción o no hay opción de inclusión. Es algo que también tendrá que decidir el propio Morena”. (Apro).