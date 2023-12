Por Agencias

Ciudad de México.- La farmacia central en Huehuetoca, Estado de México -desde la que se distribuirán medicamentos a los hospitales públicos y centros de salud del país- comenzará operaciones desde este viernes, cuando será inaugurada, sostuvo la mañana de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al exponer que la mayoría de los proyectos y obras requieren tiempo para que operen con normalidad, afirmó que en el caso de la llamada megafarmacia, que será la más grande del mundo, se tendrán listos los medicamentos desde este 29 de diciembre.

“Ya se tienen todos los medicamentos que se requieren. Si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento o se surte una receta pero, de tres falta uno, para eso es esta farmacia, con el propósito de que se tenga toda la información de los medicamentos que hay en las distintas bodegas o en hospitales, en almacenes de hospitales, en las farmacias de los centros de salud, de las clínicas”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.

Explicó que además de almacenar los medicamentos, desde la farmacia central se tendrá el control y registro de los medicamentos que hay en distintos hospitales, ya que “puede ser que falte un medicamento y esté en un estado, o cerca de donde falte, y desde esta farmacia central se va a tener todo el control general”.

Apuntó que de solicitarse un medicamento, éste llegará en un lapso de entre 24 y 48 horas al centro de salud que lo solicite.

Al mismo tiempo, las bodegas adquiridas en Huehuetoca servirán para almacenar medicamentos y que no falten en los centros de salud. “Yo sé que nuestros adversarios están pendientes y quisieran que no esté la farmacia, pero sí va a estar para mañana”, reiteró.

Para el traslado de medicamentos, anunció que Birmex, que operará la farmacia, tendrá apoyo de las Fuerzas Armadas con transporte terrestre u aéreo, y adelantó que mañana, antes de cortar el listón, los responsables del sector Salud y de la operación de la farmacia central darán una explicación de la forma en que funcionará.

Asimismo, recordó que para este proyecto se compraron almacenes ya construidos de 40 mil metros cuadrados, equivalente a cuatro zócalos techados, para tener todos los medicamentos. “De una vez les pido a los adversarios que si entregar medicamentos gratuitos a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista”, expresó.

El mandatario aclaró que como en todos los proyectos, se irá “normalizando el servicio”, y recalcó que “va a llegar el día -no pasado el tiempo, sino pronto, muy pronto- que el Tren Maya va a salir y va a llegar puntual, al igual que el Tren del Istmo”, así como los vuelos de Mexicana.

Defendió que “si no inauguramos en dos años y medio el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), pues imagínense, se nos satura el aeropuerto de la Ciudad de México. Teníamos que inaugurarlo a sabiendas de que nos iban a cuestionar mucho de que no había tráfico aéreo; pasó el tiempo y el Aeropuerto Felipe Ángeles ya está funcionando muy bien, ya es el que mueve más carga en todo el país, (pero) llevó su tiempo. Antes decían, no te pares por ahí porque espantan, no hay nadie, ya no es así”.

Enseguida, destacó que la comitiva de funcionarios estadunidenses con la que se reunió el miércoles, la cual fue encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, arribaron al país y despegaron posteriormente desde el AIFA.

De igual forma, en el caso de la refinería de Dos Bocas, dijo que se requiere por lo menos un año de pruebas, como sucedió con la refinería de Salina Cruz, construida en 1982, y que tardó un año una vez inaugurada para que empezara a procesar petróleo.

Todas estas obras y planes, agregó, siempre son de largo y mediano plazo, pero “nosotros estamos procurando hacerlo en un sexenio”. En el caso del Tren Maya, aseveró que “no hay ninguna parte del mundo donde se haya construido un tren en cinco años como el Tren Maya. Tampoco, hay algún sitio donde se haya construido un aeropuerto en un año y cinco meses, como en el caso del de Tulum.

Lamentó que “eso no lo ven” los adversarios y algunos medios de información. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia/La Jornada).