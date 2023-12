Por Agencias

Ciudad de México.- Antonio Mohamed presentó su renuncia al cargo como entrenador de Pumas. “por motivos personales” y con el acuerdo de que no dirigirá a ningún otro club hasta junio de 2024, cuando finaliza oficialmente su contrato. El argentino cerró su ciclo en las instalaciones de Cantera ofreciendo disculpas a aficionados y directivos por no tener la energía suficiente para continuar el proyecto.

“No todo es poder y dinero. Necesito un descanso mental”, explicó El Turco en una multitudinaria conferencia de prensa, en la que desestimó las versiones sobre un probable regreso al club Monterrey y la propuesta de dirigir en el futbol de Arabia. “No hay problemas de salud ni la intención de ir a otro equipo. Voy a descansar. Como siempre digo: yo nunca me voy, siempre estoy volviendo. Así es el camino de mi vida”.

El cuadro de la UNAM designó a Gustavo Lema, auxiliar de Mohamed durante 20 años, para seguir al frente del plantel la siguiente temporada. La noticia causó revuelo en Twitter y otras redes sociales, espacios donde cientos de seguidores felinos mostraron su descontento por la manera en la que El Turco les dijo adiós.

“Estoy en deuda total con ellos”, aceptó el ex futbolista de Toros Neza. “Los directivos me insistieron hasta el último momento, pero era una decisión tomada. Me encantaría volver en algún momento, cuanto tenga la energía; por ahora hay que tener empatía. Esto es un tema emocional. Gustavo tiene todas las ganas de hacerlo bien, la capacidad y preparación. Le ha tocado estar al lado mío en triunfos y fracasos”.

Durante la ceremonia a la que también asistió Luis Raúl González, mandamás de Pumas, el vicepresidente Miguel Mejía Barón reveló que también ha presentado en al menos tres ocasiones su renuncia a la directiva, pero la respuesta siempre fue negativa.

“He presentado mi renuncia varias veces, cuando los resultados no han sido buenos. Me identifico como un gran responsable de lo que pasa aquí, sobre todo de lo malo. Afortunadamente, no me la aceptaron, pero ya son muchas. Estoy preparado para lo mejor, lo peor, en mi caso particular. Estoy siempre con la intención de apoyar al cuerpo técnico. Me cuesta muchísimo ser directivo”, sostuvo. (Alberto Aceves/La Jornada).