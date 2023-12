Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desaparecer a todo tamaulipeco de la posibilidad para llegar al Senado por la vía plurinominal en el PAN, dejó a los Cabeza de Vaca heridos, con la certeza de que están apestados, sabedores de que el golpe puede ser el primero de muchos que les dejaría indefensos (sin fuero) ante las autoridades y con la obligación de ir gastando muchos millones, de los que ya tienen en sus bolsillos, para continuar libres y eso no les gusta.

Me explico, el PAN eligió ayer a su lista de candidatos a Senadores por la vía plurinominal, llegará Marko Cortés, Ricardo Anaya, y muy pocos más, pero no aparece ningún tamaulipeco, no en los primeros 18, lo que significa que ninguno llegará por esta vía como habían amenazado los cabecistas que se protegería su jefe con un fuero por los siguientes seis años para desde ahí seguir las embestidas contra el actual gobierno de Morena en Tamaulipas.

Entonces, pues entonces los panistas tamaulipecos deben cuidarse, vendrá una embestida mayor en contra de ellos por el cabecismo, quizá de aquellas cachetadas que les repartían cuando no sabían defender un punto a favor de su jefe, de las cuales su coordinador en el Congreso sabe, o tal vez amenazas para sacar a sus candidatos en el Estado de lo que también saben los panistas, se acostumbraron mucho durante todo el sexenio anterior.

Si dejan al panismo local proponer candidatos, al tener en sus manos los órganos de gobierno partidista, no dude que el cabecismo ganará todo o desestabilizará con la idea de venganza por lo que han sufrido, por ser ignorados en su urgente necesidad de tener fuero con todo y, se dice, haber repartido dinero para ser tomados en cuenta.

¿Qué puede ocurrir?, de acuerdo a los panistas tradicionales una rebelión en el PAN, una solicitud para que desde México se nombren candidatos y evitar que se lleven todo los del pasado dejando a Acción Nacional y la coalición de Xóchitl muerta, sin la posibilidad de obtener votos de manera significativa, ellos tienen la certeza que la caída azul tiene origen por la forma de tratar a los municipios del gobernador anterior y sus amigos, de agandallarlos, de saquearlos, de no invertirles ni para que taparan un bache o una fuga de agua en las Comapas.

La otra posibilidad es esa, que el órgano nacional de gobierno panista efectivamente haya vendido toda la plaza de Tamaulipas a los Cabeza de Vaca y se despachen con la cuchará grande en el reparto de candidaturas, sobre todo de esas que tendrán un final feliz en las nóminas, es decir, llegaran a ser los primeros en la lista de diputados locales, proponer para la lista de diputados federales y hasta los primeros regidores en las competencias por las presidencias municipales.

Estamos por saber que ocurrirá, los siguientes días comenzará a conocerse como habrán de integrarse las listas de diputados federales pero también de los que van a aspirar a alcaldes o diputados locales, créalo, con toda la soberbia que los Cabeza de Vaca y allegados presumieron mucho tiempo, todo el sexenio anterior, casi existe la seguridad de que no le harían el feo a cualquiera de esos cargos y no por el poder o los presupuestos que tendrían a la mano, se les hacen poco, pero si por el fuero, por la obligatoriedad que tendrían las leyes de transparentar los procesos judiciales en contra de ellos o de sus secuaces.

Como venga la situación el PAN, mejor dicho, la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez, entrará en una profunda crisis en Tamaulipas que les reducirá en mucho los votos a obtener, por una razón, si ganan los Cabeza nadie querrá trabajar con ellos en el llamado cobro de las afrentas del pasado y, si pierden, habrá muy pocos que le garanticen suficiente presupuesto a las campañas como para hacerse competitivos, en resumen, el PAN tendrá que elegir entre los apestados o los otros apestados que se dejaron agandallar y además se quedaron sin dinero, nada halagador su panorama cuando enfrente tienen a una coalición encabezada por Claudia Sheinbaum con números muy favorables.

SE GARANTIZARÁ LA PAZ DE LOS TAMAULIPECOS, AMLO: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este día, las instalaciones del 16o. Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo, acto en el que junto al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, reiteró todo su apoyo para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los tamaulipecos.

Tras asegurar que con este complejo militar, Nuevo Laredo seguirá siendo la aduana con mayor seguridad, eficiencia y honradez, el presidente López Obrador anunció que el 21 de septiembre del 2024 será aquí la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas y confirmó su asistencia al segundo informe del gobernador Américo Villarreal, el mes de febrero; «no le puedo decir que no, es un gobernador excepcional», expresó.

«En Tamaulipas tomaron la decisión y tuvieron el tino, la suerte de elegir como gobernador a Américo Villarreal, un hombre íntegro, honesto, muy distinto a lo que se padeció en Tamaulipas en los últimos tiempos. Ya nada más con eso», dijo.

«Vamos avanzando, vamos de gane con tener un buen gobernador como lo merece el pueblo noble, trabajador, progresista de Tamaulipas», agregó.

López Obrador hizo un repaso histórico para destacar la grandeza e importancia de la frontera de Nuevo Laredo y recordó las acciones emprendidas durante su gobierno en favor de quienes habitan en la región colindante con EU, como la reducción del IVA y del ISR, la homologación en el precio de la gasolina y el aumento, al triple, del salario mínimo.

LÓPEZ OBRADOR “EL MEJOR Y MÁS RESPALDADO PRESIDENTE DEL MÉXICO MODERNO”

En su intervención, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que gracias al invaluable respaldo del presidente López Obrador se han formalizado y llevado a la práctica 20 convenios con distintas dependencias federales, lo que ha permitido poner a la entidad en la misma ruta del proyecto humanista de bienestar y justicia social que tiene lugar en todo México en esta Cuarta Transformación.

«Ahora Tamaulipas tiene, señor presidente, un gobierno distinto que ha acreditado su legitimidad y pertinencia, trabajando por la transformación y dedicado a servir al pueblo con la misma vocación ética y humanista que usted nos ha puesto como ejemplo», expresó el gobernador.

Villarreal Anaya agregó que gracias a su amor por nuestra patria, su calidad humana y la congruencia política que sustenta la fuerza de su liderazgo, junto a su obra material y social, el presidente López Obrador se ha convertido «en el mejor y más respaldado presidente del México moderno».

«Señor presidente, cuente usted con toda nuestra entrega, iremos hacia adelante con toda nuestra voluntad y trabajo para profundizar su legado con las bases del humanismo mexicano», mencionó.

EN UN AÑO SE CONSTRUYERON LAS INSTALACIONES DEL 16o. REGIMIENTO

Por su parte, el coronel Isaac Edmundo Alvarado Ferreti, comandante del 16o. Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo explicó que la construcción de las instalaciones de este Regimiento, su unidad habitacional con 65 viviendas y una Guarnición Militar, comprende además un Centro de Justicia, puente vehicular, redes, urbanización y obras complementarias en un espacio de 35.5 hectáreas, trabajos que dijo, fueron materializados con apego a las políticas de austeridad, transparencia, honradez y legalidad del gobierno federal.

Agregó que esta obra se desarrolló en el lapso de un año con la participación del cuerpo de ingenieros militares del Ejército Mexicano y que a partir de hoy se constituye como un activo de gran relevancia para mejorar las condiciones de vida en esta importante frontera.

En el evento estuvieron presentes: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación; Juan Pablo De Botton Falcón, subsecretario de Hacienda; el general retirado André Foullon Van Lissum, titular de la Agencia Nacional de Aduanas; general Maximiliano Cruz Ramos, comandante de la cuarta Región Militar; general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la octava zona militar; general José Hernández Macías, comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo y el coronel Francisco Alvarado Terán, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, además de invitados especiales, como la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, generales, jefes, oficiales y personal de tropa del Ejército Mexicano y sus equivalentes en la Guardia Nacional.

UAT INICIA VACACIONES… Al finalizar el ciclo escolar de otoño 2023, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia a partir de este 18 de diciembre el periodo vacacional de invierno en todas sus sedes académicas y administrativas en el estado.

Tras la conclusión de las actividades administrativas en todas las áreas de la Rectoría y en las diversas dependencias académicas, la UAT inicia este receso para reanudar actividades el 5 de enero de 2024.

El rector de la UAT, MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, expresó sus mejores deseos de felices fiestas para el personal docente, administrativo y la comunidad estudiantil, instándolos a disfrutar de este periodo junto a sus seres queridos.

Subrayó que la institución vive una etapa de transformación y nuevos proyectos, reafirmando el compromiso de contribuir al desarrollo social de Tamaulipas al poner a disposición de la sociedad el conocimiento generado por sus académicos e investigadores.

Siguiendo el calendario escolar/administrativo oficial de la UAT, el ciclo escolar de otoño (2023-3), que comenzó el 21 de agosto, concluyó en diciembre después de las evaluaciones finales ordinarias y la entrega de actas de evaluación por parte del personal docente.

Antes, durante los días 22 y 23 de noviembre, se llevó a cabo la aplicación del examen CENEVAL para quienes aspiran a ingresar a las carreras que ofrece la Universidad en el periodo primavera 2024-1. Los resultados, disponibles desde el 12 de diciembre, permitirán a los aspirantes continuar con su proceso de ingreso durante enero.

Una vez finalizado el periodo de asueto, la Universidad se prepara para el proceso de inscripción y reinscripción al ciclo escolar de primavera 2024 (2024-1) durante los días del 5 al 31 de enero. Las clases están programadas para iniciar el 15 de enero de 2024 y se extenderán hasta mayo, para concluir el 17 de ese mes.

Es fundamental destacar que el calendario oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas está disponible en el sitio www.uat.edu.mx para su consulta en cualquier momento a través del portal oficial.

