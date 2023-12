Por Agencias

Guanajuato.- El Instituto Electoral de Guanajuato (IEEG) dictó medidas cautelares contra el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el dirigente nacional del PAN Marko Cortés tras la denuncia interpuesta por la precandidata a la gubernatura de Morena, PT y PVEM, Alma Alcaraz Hernández, por violencia política de género.

La autoridad electoral ordenó a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a Marko Cortés que se abstengan de hacer declaraciones sobre la precandidata a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, quien hizo pública la denuncia en contra de dichos panistas, el pasado 28 de noviembre.

Además, ambos panistas deberán retirar las publicaciones de las declaraciones que hicieron en el sentido de que Morena ya había perdido la elección tras haber optado por el perfil de Alma Alcaraz, y que Morena ya “había tirado la toalla” tras no haber elegido a Ricardo Sheffield.

Alma Alcaraz celebró que el IEEG actuara ante las declaraciones machistas del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, a quienes advirtió que no permitirá que sigan cometiendo violencia política de género.

“El Instituto Estatal Electoral de Guanajuato nos dio la razón, se dictaron medidas cautelares por la agresión que tuvieron hacia mi persona, nosotros denunciamos este hecho como acto de violencia política de género y les dice a este par de gañanes que no pueden seguir hablando de mí, no me pueden mencionar”.

“Esto es un logro, es un triunfo, vamos a seguir adelante porque no nos vamos a dejar, no es la primera vez que peleamos este tema de violencia política contra la mujer, lo vamos a seguir haciendo cada vez que sea necesario, si tenemos un tema importante que festejar en este sentido”, indicó a través de un video.

Además, el IEEG instruyó a los medios de comunicación que publicaron las declaraciones de Marko Cortés y Diego Rodríguez Vallejo a que eliminaran las notas de sus portales digitales.

El pasado 11 de noviembre, Marko Cortés declaró que Morena había “tirado la toalla” al postular a Alma Alcaraz y no al ex procurador Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, el aspirante mejor posicionado.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, dijo que “pareciera un sacrificio, como diciendo que donde saben que no tienen posibilidades, están bajando a un hombre (Ricardo Sheffield) por una mujer (Alma Alcaraz)”, recalcando que ya habían dado por perdido a Guanajuato.