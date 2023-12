Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Verdaderamente nefasto, dañino, estresante el desabasto de medicinas a los derechohabientes de la clínica del ISSSTE. Muy lamentable que haya largas filas. Las medicinas deben de ser entregadas al instante.

¿Qué significan las siglas del ISSSTE? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Pero un viejo chistorete dice que la verdad es Inútil Solicitar Servicios Solo Tramitamos Entierros.

2.- Dicen, aseguran que Mariana Gómez, esposa del ex gobernador Cabeza de Vaca, será candidata de mayoría al Senado. Y que él va en primer lugar en listado pluri al Senado. Lo cierto es que si ella va primera en la formula y pierde la elección quedando en segundo sitio… igual tomará protesta como senadora. Y si Cabeza va en buen lugar en la lista plurinominal, igual será senador. Podría acabar por ocurrir que un matrimonio acceda al Senado, como nunca ha ocurrido.

3.- Con todo, en estos días Cabeza de Vaca celebra que se ha cancelado una orden de aprehensión en su contra.

4.- El octogenario fiscal federal anticorrupción, el ex panista Alejandro Gertz Manero, parece tener y respetar un Pacto de No Agresión con el reynosense Cabeza de Vaca. Y es que dicho funcionario de su ronco pecho declaró a los medios que irían a detener a Cabeza de Vaca una vez que ya no tuviera fuero de Gobernador.

Lo cierto es que siendo ya Presidente, Vicente Fox vino a Victoria en visita oficial. Era Yarrington gobernador. Fox se trajo a su entonces Secretario de Seguridad Pública, que era Gertz Manero.

Hubo en un centro social un encuentro de Fox y Tomás con editores y periodistas de todo el Estado. El protocolo señaló que Fox dialogaría de pie con los periodistas. Había en el lugar pocas sillas. Había un sillón pegado a una pared. Ahí fue a sentarse el entonces sexagenario Gertz, el mismo que faltó a su palabra de detener a FJGCV. ¿Goza el reynosense de impunidad? Lo que se ve no se pregunta.

5.- Pues ahí tienen que el secretario estatal de salud Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, estuvo en Nuevo Laredo donde presidió los trabajos de la “Segunda Reunión de Evaluación de Jurisdicciones Sanitarias” que se ubican en la zona norte de la entidad.

Participaron las cinco jurisdicciones sanitarias del norte: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Valle Hermoso. Dijo el Dr. Vicente: «Para dar resultados a la población, debemos mejorar todos los días el desempeño de los diferentes programas de acción, aportar lo que sea necesario para contribuir en el desarrollo del sistema de salud y cumplir con la responsabilidad que nos ha asignado el gobernador del Estado”.

6.- Dura y directa. Este miércoles la neolaredense Ninfa Cantú Deándar, titular de la Secretaría estatal de Economía dijo que en el primer semestre del año, Tamaulipas aún resentía las consecuencias del abandono en que incurrió la administración estatal pasada, la cual dejó de hacer promoción económica. Hoy el gobierno de Américo ha creado en este 2023, 31 mil empleos, con una inversión que supera los 271 mil millones de pesos. NOS VEMOS.

