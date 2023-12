Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La contralora del Gobierno del Estado, Norma Angélica Pedraza Melo se pronunció por la aplicación de una auditoría a las finanzas y al uso de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), principalmente en el periodo inmediato anterior que ejerció el ex rector Guillermo Cavazos Mendoza, quien renunció al cargo el pasado viernes.

De hecho, la funcionaria recordó que la fiscalización a los entes autónomos corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en ese sentido dijo que las observaciones preliminares que se encontraron en esa auditoría en este año, ya están en poder de la UAT, y de acuerdo con la normatividad los resultados se harán públicos en el mes de enero.

“Lo que sí puedo informarles es que la Auditoría Superior de la Federación amplió el alcance de esa auditoria forense a la UAT, pero como es un ente autónomo la ASF hace llegar las observaciones preliminares al ente, y la publicación oficial de los resultados se hace en enero, ya cuando termina el programa de fiscalización que programó la citada instancia”.

Sin embargo, y al igual que grupos de la sociedad civil organizada, que piden una auditoría a la Casa de Estudios, luego de que algunos ex funcionarios fueron denunciados por el presunto desvío de 450 millones de pesos, la contralora del Estado dijo que como ciudadana espera que haya transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos públicos que ejercen los entes públicos y autónomos, como es el caso de la UAT.

“Creo que la posición de la contraloría gubernamental es que los recursos y el gasto se transparenten en toda las dependencias y entes autónomos del estado”.

Pedraza Melo subrayó que si hay un ejercicio indebido de los recursos deben ser auditados y se debe proceder de acuerdo con la normatividad.

Indicó que la UAT, como ente autónomo, tiene su propio órgano interno, yla contraloría es un ente que fiscaliza y previene la sanción de conductas administrativas de las dependencias del Poder Ejecutivo en las dependencias, “pero sí como todos los ciudadano esperamos que haya una transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos públicos”.

Para finalizar, Norma Angélica Pedraza aclaró que la UAT también recibe recursos estatales “y en ese sentido la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad exclusiva de auditar el ejercicio de los recursos de origen federal, en el caso de los estatales pues corresponde a la Auditoría Superior del Estado fiscalizar esos órganos autónomos”, concluyó.

CÁMARAS DE COMERCIO PIDEN INVESTIGAR AL EX RECTOR

En ese contexto, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), Julio Almanza Armas, dijo que es necesario que el nuevo rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado no permita que la duda y la sospecha manchen el prestigio de la institución y aplique una auditoría para saber en qué condiciones recibe la casa de estudios.

El líder empresarial le otorgó toda su confianza a Dámaso Anaya al frente de su nueva responsabilidad pero subrayó que, al menos en los últimos años, el trabajo rectoral ha dejado mucho que desear por lo que es importante que se actúe con transparencia y honestidad.

Manifestó que Dámaso Anaya Alvarado trae para la UAT un mensaje esperanzador y de humanismo, de lo que carecía la máxima casa de estudios, que estuvo inmersa en un pasado no muy honesto, de episodios oscuros y de algunos cuantos que se beneficiaban de ese mal. “La Universidad inicia una nueva etapa de academia y moralización y la sociedad tamaulipeca y comunidad universitaria lo agradecerán”.

También vimos que en los últimos años, principalmente el último rector y su equipo, no han tenido una forma muy honesta de dirigir los destinos de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, por lo que creo que es importante una auditoria, para que haya transparencia y honestidad por parte de la nueva rectoría, enfatizó.

El ex secretario de Desarrollo Rural llegó a este cargo después de que Guillermo Mendoza Cavazos -ligado al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca- presentó su renuncia en medio de una serie de señalamientos que tienen que ver con presuntos desvíos y actos de corrupción, en que se habla de un presunto desvío de 450 millones de pesos atribuido a cinco ex funcionarios universitarios.

“Los tamaulipecos esperamos cuentas claras y transparentes sobre los manejos y recursos que han sido manejados en los últimos años por parte de esas gentes”, recapituló el también vicepresidente de la zona noreste de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco).

Por último, solicitó respetuosamente al nuevo rector “que no haya simulaciones, queremos acciones, y si hay que demandar e inclusive meterlos a la cárcel que lo haga, porque las simulaciones ya no funcionan; y si las cosas estuvieron en orden y no hubo desvíos que también lo diga, pero creemos que las cosas no están bien, por eso el cambio”.