Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los odontólogos, los cirujanos estéticos y los traumatólogos son los profesionistas que más quejas acumulan ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (COESAMED), informó el comisionado del organismo en la entidad, Tofic Salum Fares.

En este año, el organismo ha atendido a cerca de 300 asuntos, muchos de los que, aclaró, no se configuran como queja o denuncia por un mal servicio o por presunta negligencia médica sino más bien se trata de servicios de orientación y gestión para el paciente.

«Son 300 situaciones en donde hemos entrado en orientación, gestión o en atención a una queja y en todos los casos se ha logrado una conciliación y ninguna ha requerido abrir un proceso de judicialización».

Destacó que siempre y cuando las partes estén de acuerdo en conciliar se logra llegar a un acuerdo porque también se debe respetar si el médico decide recurrir a otra vía para enfrentar una queja o denuncia.

“Porque si el médico es aconsejado por un abogado de que él prefiere que se vaya por otra vía pues no podemos obligarlo a que se acerque con nosotros, sin embargo con la experiencia que he tenido este año creo que es lo más noble que hay: aceptar una conciliación».

Salum Fares aclaró que la responsabilidad de la Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico de Tamaulipas es la de buscar la mejor atención posible a la salud, y en ese sentido, necesariamente tiene que recibir una queja por presunto mal servicio o presunta negligencia médica, para poder emprender una investigación.

“Pero mientras no tengamos una queja por una presunta negligencia médica o un mal servicio que recibió un paciente nosotros no podemos investigar, pero cuando nos llegan las quejas sí, y en ese sentido, los problemas principales que nos han llegado son dentales, estéticos y de traumatología».

Ante esas denuncias o quejas, explicó que la COESAMED «busca primero que el paciente nos de sus razones y que el médico esté dispuesto a entrar a la conciliación, porque eso es algo voluntario, pero que al médico le conviene mucho porque se evita problemas judiciales».

Aclaró que ese organismo no tiene facultad para cancelar licencias médicas en los casos en los que se compruebe que hubo negligencia por parte de los galenos. «En algunos casos hemos pedido apoyo a la Coepris porque cuando pedimos la certificación de los médicos y no la pueden mostrar solicitamos la intervención de esa dependencia para que ellos nos digan si tienen o no las licencias de esos médicos».

Al respecto citó que se atendió un caso de un consultorio cuyo personal no tenía documentos oficiales como la cédula profesional «y lo que hicimos fue turnarlo a la Coepris, pero la idea es que las cosas se hagan bien y que el paciente reciba un servicio de calidad».