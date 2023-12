Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Valenzuela Barrios, no descartó la posibilidad de ir solos (con candidatos propios) en las próximas elecciones locales del 2024.

El dirigente perredista dijo que, considerando ese escenario, el partido se está preparando debido a que la coalición “Fuerza y Corazón por México” PAN, PRI y PRD) avanza “a paso de tortuga playera”.

“Nosotros nos estamos preparando por si ese escenario se da y, es importante decirlo, que quede claro: no sería retirarnos de la alianza porque la alianza no está en Tamaulipas…ya tenemos la lista de registros de precandidatos de quienes aspiran en lo local”.

Y es que a unos días de que venza el plazo para que los partidos políticos registren ante el IETAM los convenios de coalición o de candidatura común para la elección de ayuntamientos y diputados locales por el principio de mayoría relativa, la alianza PRI-PAN-PRD camina lento, sin muchas ganas.

Valenzuela Barrios también reconoció que hay un sector en el PRD que no quiere esa alianza, mientras que otro sector sí está dispuesto a ir en coalición, por lo que en su calidad de presidente del partido tendrá que tomar la mejor decisión para la firma del convenio o no.

A nivel nacional Tamaulipas es uno de los pocos estados que aún no tienen un acuerdo firme en ese sentido, aunque todavía faltan algunos días para definir esa situación.

“No quiere decir que no nos vayamos a poner de acuerdo, porque aún faltan días. A nivel federal está definido, pero que quede claro, no sería retirarnos de la alianza, porque la alianza no está en Tamaulipas, si ese escenario se da sería no formar parte de una alianza”.

También aclaró que el PRD no se está desligando, como ha ocurrido en otros estados como Tabasco o Yucatán, que ya dijeron no a esa alianza, pero en Tamaulipas hay voluntad para alcanzar el acuerdo

“Por supuesto que puede darse, pero faltan días para el 23 de diciembre y todo es cambiante. Hay la voluntad de conformar la alianza, falta que veamos los detalles; y el PRD no se está desligando, como ha sucedido en Tabasco o Yucatán, que dijeron no hay la voluntad. Si se puede llegar a un acuerdo, y si no se llega el PRD tienen preparado su proceso interno”.