Por Agencias

Ciudad de México.- El articulista político Alfredo Jalife-Rahme fue detenido el martes y pasó varias horas en la Agencia número 50 del Ministerio Público de la Ciudad de México, a raíz de una denuncia por los delitos de violencia política y difamación que presentó en su contra la ex secretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier.

Después de permanecer varias horas en dicha agencia, a Jalife-Rahme se le trasladó a un hospital para someterlo a una revisión médica y posteriormente al estado de Nuevo León, donde está radicada la querella.

En breve entrevista con La Jornada, Clouthier manifestó que espera que “se haga justicia y las autoridades hagan su trabajo”. Señaló durante el presente año han acudido diversos testigos a rendir testimonio sobre las acusaciones que presentó contra el articulista y experto en geopolítica.

El 1 de diciembre de 2022, la ex funcionaria federal interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ante los “constantes ataques” que Jalife-Rahme hacía en su contra, y la ratificó el día 16 del mismo mes.

Clouthier, quien para entonces ya no era Secretaria de Economía, interpuso dicha denuncia. Ese día aseguró: “la parte que a mí más me aqueja en este momento, es la de la difamación. Me ha acusado, él utiliza YouTube para hacer presentaciones donde me acusa y ensucia mi buen nombre.

“Ha hablado sobre el hecho de que yo he querido entregar el litio, de que soy una entreguista, de que he trabajado una agenda a favor del fracking, que me he dedicado a injuriar al Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador)».

Agregó que Jalife-Rahme “se ha dedicado constantemente a agredirme y este año ha arreciado con todo lo que es violencia política; me parece muy grave en momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres”.

Jalife-Rahme es médico cirujano y psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).​ Entre 1978 y 1990, impartió clases de sicología en la Universidad de Las Américas, donde fue homenajeado por su labor docente. En 1987, estudió la maestría en Administración de Empresas en esa Universidad.

Es profesor en la UNAM y colabora de forma regular en periódicos como La Jornada, El Financiero y El Independiente de Hidalgo.​

También es un comentarista frecuente en diversas cadenas internacionales de televisión, como CNN.

Ha sido considerado por la Red Voltaire de Francia como «El principal geopolitólogo de Latinoamérica.

Ha manifestado su postura crítica contra periódicos y medios de comunicación tradicionales nacionales e internacionales, tales como The New Times o Televisa, acusándolos en ocasiones de usar información tendenciosa, omitir datos y argumentos que contrarrestan sus declaraciones y de manipular la opinión pública en favor de los intereses de ciertos grupos políticos. (La Jornada).