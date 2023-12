Por Agencias

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- La precandidata única a la Presidencia de México por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que está 30 puntos arriba en las encuestas sobre el segundo lugar, porque hay alegría, entusiasmo, y emoción por lo que se está viviendo en México y por eso deben seguir construyendo el segundo piso de la transformación.

En la unidad deportiva Parque Las Palmas de Cabo San Lucas, destacó los logros sociales y de infraestructura pública de la actual administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que hay que continuar con este proyecto de nación y evitar que regrese el pasado de corrupción.

Ante la multitud de militantes y simpatizantes de los partidos sumados al proyecto de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum indicó que es necesario conservar los principios y causas de este movimiento, porque “no luchamos por cargos, sino por la transformación y nos mueve un pensamiento del humanismo mexicano”.

Indicó que se continuará con los principios de “por el bien de todos, primero los pobres”, “no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, y “el poder solo es virtud, cuando se pone al servicio de los demás”.

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, manifestó que en Los Cabos hay muchos hoteles de cinco estrellas, pero las colonias históricamente fueron abandonadas por los gobiernos, hasta ahora que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se les otorgaron apoyos sociales y agua, pero debe seguir la transformación para disminuir la brecha de la desigualdad que se vive en este municipio, y en todo México.

Aseveró que la transformación también quiere decir cero corrupción, que no haya privilegios para los gobernantes, y que los recursos del pueblo sean para el pueblo.

Acompañada en el templete por el senador Ricardo Monreal, y los precandidatos únicos al Senado por esta entidad, Lucía Trasviña y Homero Davis, Claudia Sheinbaum dijo que el INE le prohíbe en esta etapa del proceso electoral hablar de propuestas, pero ella sueña con dar una beca universal a todas y todos los alumnos de las escuelas públicas de México, desde preescolar hasta la secundaria.

En la Ciudad de México, recordó, hizo dos universidades y siete preparatorias públicas, por lo que sueña con la construcción de más planteles de este tipo en todo el país.

Otro de sus sueños es la consolidación del IMSS Bienestar que comenzó el actual presidente para que todas y todos tengan derecho a recibir la mejor atención posible en materia de salud y cuenten con medicamentos gratuitos.

Sueño, dijo, con el apoyo al campo, y la generación de infraestructura para reducir las desigualdades porque de nada sirve que haya inversión extranjera directa y un peso fuerte, si no hay desarrollo con bienestar.

Puntualizó que sueña con mejores salarios para los trabajadores, que el salario mínimo siga aumentando por arriba de la inflación, y en el caso de Baja California Sur trabajar conjuntamente con sus autoridades, para poder pavimentar las colonias populares, regularizar la tenencia de la tierra, y los proyectos de abasto de agua continúen.

“Por eso estoy aquí, para decirles que vamos a seguir con el legado de Andrés Manuel López Obrador, que no lo vamos a traicionar, porque llevamos grabados en el corazón los principios del movimiento, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Claudia Sheinbaum destacó la participación actual de las mujeres en este proceso de transformación, mencionando que tienen derechos iguales, y por ello pueden ser lo que quieran, mujeres bomberas, policías, bomberas, taxistas, maestras, presidentas municipales, senadoras, diputadas y presidentas de la República. (Raymundo León/La Jornada).