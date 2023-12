Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, iniciaron la entrega de la primera remesa de 2 mil 400 tarjetas de la firma del convenio de la universalidad de la pensión para personas con discapacidad, en un evento que refleja el sentido humanista del Gobierno del Estado en la búsqueda de una mejor sociedad, mejor desarrollo y bienestar social.

“Nosotros nos adherimos con nuestro granito de arena a poder contribuir con eso, con nuestros programas propios del Estado en la misma visión y en este caso colaborar con este programa para las personas con capacidades diferentes y poder adicionar también un apoyo adicional para que sea una pensión universal y que llegue hasta los 65 años en este grupo poblacional y tener esta equidad, esta igualdad de mejora, de oportunidad de vida”, expresó el gobernador quien recordó que como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo año, esta pensión pasará a 3 mil 100 pesos, en forma bimestral.

Durante el evento celebrado en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el mandatario tamaulipeco destacó los apoyos que reciben casi 600 mil tamaulipecos, a través de los programas federales implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que representan una derrama superior a los 13 mil millones de pesos.

“Estoy seguro que conforme podamos seguir avanzando y teniendo cada vez una sociedad más justa y colaborativa, cada vez tendremos un país con mejores proyecciones económicas, como está sucediendo en nuestro estado y ese enriquecimiento, pero para todos, nos va a ir permitiendo cada vez tener mejores oportunidades de recibir estos apoyos en este principio de equidad”, agregó.

AMÉRICO CUMPLE OTRO COMPROMISO DE CAMPAÑA

En su intervención, el delegado de Programas Federales para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez destacó que este evento es el resultado de uno de los compromisos de campaña del gobernador Américo Villarreal, quien desde el inicio de su administración se sumó a este programa que actualmente cuenta con un padrón de 23 mil 446 beneficiarios que reciben bimestralmente 2 mil 950 pesos a fin de mejorar la calidad de vida no solo de las personas con discapacidad y sus familias, sino de las y los tamaulipecos hacia la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria.

“Este pequeño plástico es más que una tarjeta, es un símbolo de nuestro compromiso colectivo de construir un futuro en cada persona, que sin importar sus habilidades o limitaciones físicas pueda alcanzar su máximo potencial y contribuir al bienestar común”, expresó.

“Sigamos trabajando juntos para construir una sociedad donde la diversidad sea celebrada, las oportunidades sean accesibles para todos y el respeto mutuo sea la base de nuestras intenciones”, manifestó.

A nombre de los 10 beneficiarios que de manera simbólica recibieron su tarjeta, el señor David López Lara expresó un emotivo mensaje en el que agradeció tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Américo Villarreal el apoyo económico en favor de las personas con discapacidad.

“Ha sido muy difícil para mi familia sacar adelante a personas con discapacidad, hay necesidades especiales, hay gastos, hay muchas cosas que posiblemente no se ven, o no se siente, no se ven tangiblemente, no se ven públicamente, pero con este apoyo que nos dan ha solventado muchas necesidades”, expresó.

Por su parte, Dania Itzel Rodríguez Zamarrón, subsecretaria de Bienestar Social, indicó que el Gobierno de Tamaulipas aporta el 50 por ciento del recurso económico para este programa con el que se contribuye a garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con discapacidad a través de un apoyo económico entregado de manera bimestral y directa a los beneficiarios.

“La razón de ser de esta pensión es favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social de las personas que viven con alguna discapacidad, por eso este día celebramos que en Tamaulipas el sueño de nuestro presidente de la República hoy es una realidad, que las personas con discapacidad tengan acceso a mejores niveles de vida a través de la pensión para el bienestar”, manifestó.

En el evento también estuvieron presentes: el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y el presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez.