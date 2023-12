Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo lo que pueda resistir el Auditor Superior del Congreso, Jorge Espino Ascanio, será inútil, si acaso servirá para darle más tiempo a sus protegidos, a los Cabeza de Vaca y secuaces, de huir a lugares donde no se les pueda encontrar, mejor aún, donde no existan convenios de extradición con México.

Lo anterior viene a colación porque el Auditor Superior se atrincheró para no recibir a quien seguramente será su sucesor en el cargo, lo hizo con un torpe argumento, de esos cabecistas, dijo que estaban fumigando y toda una serie de triquiñuelas que impidieron comenzar con el proceso de revisar el pasado el cual, le insisto, será escudriñado le guste o no al todavía titular de esa área.

Mire, es cierto que el Auditor Superior del Estado, que para precisar es quien revisa las cuentas públicas y encargado de prevenir o buscar castigo a los que se roben el dinero público, termina su periodo hasta febrero del próximo año, también que la ley le daba la facultad de estar solo en ese cargo hasta cumplida la fecha, el caso es que hubo reformas, se buscó que la transición, o la entrega-recepción para que todo se diera en tiempo y forma, es decir, que comenzara este mes y por ello se adelantó un nombramiento y no se lo esperaba Espino, por eso actúa de esa manera sin darse cuenta que otra vez levanta sospechas.

¿Qué se dice en la sabia calle al respecto?, pues que el Auditor cabecista se resiste, se atrinchera y quiere estar solo porque pretende evitar que su exjefe y secuaces sean llamados a cuentas, indiciados antes de tomar protesta como candidatos a cargos públicos.

Porque esa es otra realidad, a la hora que el nuevo auditor tome las riendas de ese organismo ya prometió que no tiene nexos con nadie y alentará el castigo o la pronta resolución sobre las 52 denuncias en contra de los cabecistas que presentó la actual administración estatal.

Y si, los cabecistas, los que obligan presuntamente al Auditor a tomar estas actitudes, saben que por lo menos saldrían embarrados en denuncias, no olvide que los están acusando hasta de haberse robado las despensas y el dinero de las becas de los más necesitados, vaya, hay denuncias que hasta pudieron saquear a la Secretaria de Salud con falsas compras de medicamentos y material de curación o equipo hospitalario que nunca llegó.

Claro, esas denuncias fueron presentadas por el gobierno estatal ya que el ahora fumigado Espino ni siquiera se ha enterado, es más, dice una Diputada morenista que casi les propuso que le pusieran una estrellita a su exjefe Cabeza de Vaca por tan limpiecitas que le calificó sus cuentas.

Esa es la razón por la que le digo que de nada sirve que el Auditor se atrinchere, los datos están en poder de los denunciantes y de la Auditoria Superior de la Federación por lo que si no es ahora será en febrero cuando comiencen a llamar a cuentas a los cabecistas.

Exacto, si todo se hace de manera rápida y precisa a todos los que busquen fuero el tiempo quizá no les alcance, o mejor dicho no les alcanzará y en lugar de pedir votos andarán pidiendo amparos para no pisar el bote.

También es una realidad que lo de Espino tiene fecha fatal, que ese arroz ya se coció y nomás es cuestión personal si coopera hoy o decide irse hasta febrero a sufrir problemas junto con los que ahora protege….

HABLANDO DE… este miércoles con la visita de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas es probable que se disipen muchas dudas respecto a los elegidos para las diferentes candidaturas por Morena y su coalición con el Verde y PT, nomás tenga cuidado que aun cuando parece que ese arroz también ya se coció no faltará quien quiera pegarle al vivo o tratar de agandallar con una de esas fotitos sonrientes con la candidata como lo han acostumbrado, es decir, que todavía quieran sufrir el divino derecho al pataleo…

INVESTIGADORES DE LA UAT CERCA DE CREAR BIOPLASTICOS BARATOS … Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajan en la identificación de bacterias con la meta de elaborar bioplásticos que puedan sustituir los materiales convencionales, cuya presencia en el ambiente ha contribuido a problemas como el calentamiento global.

El Dr. Luis Víctor Rodríguez Durán, investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, expuso en una charla el proyecto que iniciaron hace cuatro años estudiantes de la carrera de Ingeniero Bioquímico Industrial.

La conferencia titulada “Producción de plásticos biodegradables a partir de fuentes renovables” se realizó en las instalaciones del plantel universitario.

Rodríguez Durán dijo que el propósito es seleccionar cepas bacterianas productoras de polihidroxialcanoatos (PHA), es decir, biopoliésteres sintetizados intracelularmente por algunos microorganismos como reserva de carbono y energía, con miras a diseñar un proceso eficiente para la producción de bioplásticos.

Explicó que los plásticos son materiales construidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos que tienen la propiedad de ser maleables y, por tanto, pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas.

“Algo preocupante es que una gran parte de estos plásticos tienen una vida útil muy corta; muchos se usan una vez y se desechan, se tiran, llegan al mar. Solo una pequeña fracción de estos plásticos son reutilizables. Y al desechar los plásticos a cielo abierto estamos regresando el CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera ocasionado problemas como los gases de efecto invernadero”, indicó.

Señaló que una alternativa para mitigar este problema es la utilización de bioplásticos, que son biomoléculas físicas similares a los materiales sintéticos.

Narró que inicialmente la idea de los estudiantes era hacer bioplásticos a partir de almidón, materiales que ya se producen de forma comercial. “Pero tiene un inconveniente: el almidón es soluble en agua”. Esto significa que los plásticos fabricados a base de almidón se deshacen al mojarse.

Por ello, optaron por darle un giro a la investigación y trabajar en plásticos de origen bacteriano. “Hay bacterias que consumen azúcares o algunas otras sustancias orgánicas y sintetizan en su interior algunos tipos de plástico, con características similares a los plásticos convencionales, pero tienen la ventaja de ser biodegradables”.

“Lo que nos interesa es obtener un plástico de origen natural que también sea biodegradable. Decidimos trabajar con los polihidroxialcanoatos”, explicó el investigador de la UAT, y advirtió que estos materiales son sintetizados solamente por algunas bacterias y, además, se producen en condiciones muy específicas.

“El material tiene características plásticas; se puede moldear, se puede fundir, puede funcionar para hacer productos similares a los que hacemos con los plásticos convencionales, pero tiene la ventaja de que se puede degradar”.

Por último, comentó que, aunque este tipo de plásticos ya existen y son comerciales, actualmente son muy caros y tienen aplicaciones muy específicas, como el sector médico. De ahí la idea de trabajar en la identificación de bacterias para producir materiales más accesibles para un uso común.

IMPULSAN PUERTO NOTE EN TAMAULIPAS… El secretario de Desarrollo Energético, José Ramón Silva Arizabalo, en colaboración con el director de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, presentaron los avances en la colaboración intersecretarial destinada a impulsar el desarrollo del Puerto del Norte en Tamaulipas.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal, determinar las acciones necesarias para consolidar la región como un referente nacional e internacional en el ámbito portuario y energético.

En esta reunión estuvieron presentes integrantes del gabinete estatal así como directivos y representantes para establecer los acuerdos, resaltando el compromiso por el futuro energético de Tamaulipas, y así efectuar el inicio de operaciones del Puerto del Norte.

“La colaboración intersecretarial busca no solo impulsar el desarrollo económico de la región, sino también garantizar que el Puerto del Norte cumpla con los más altos estándares en términos de eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental” afirmó el secretario Silva Arizabalo.

