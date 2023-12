Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En este inicio de semana, domingo 10, falleció a los 89 años la maestra Elba Anaya Guerrero, quien dedicó su vida a la educación en las aulas de la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Gran persona la maestra Elba Anaya.

He de contarles que con la maestra Elba Anaya Guerrero tuvimos el gran gusto de platicar largo y tendido en la ocasión en que la entonces directora del Instituto Tamaulipeco de Cultura, ITC, era presidido por la maestra Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, me invitó a un paseo al ejido Altas Cumbres.

Por aquellos años este reportero cubría la información que en asuntos de cultura fluía tanto de la sociedad de Ciudad Victoria como de instituciones como el referido ITC, la Dirección de estatal de Educación, a cargo del maestro Blas Uvalle González(+) y la Casa del Arte, en donde era directora la arquitecto Juana Adela Tamez Haces.

Recuerdo bien que la maestra Blanca Anzaldúa me invitó a conocer avances que se hacían en la exploración por parte tanto del ITC como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INHA, a la zona arqueológica Balcón de Montezuma, que se ubica adyacente a la carretera Victoria-Jaumave, en el ejido Altas Cumbres, en los límites del municipio de Victoria.

Era una caravana de dos camionetas Suburban. Los del viaje, además de la maestra Blanca Aurelia eran integrantes de su equipo de trabajo del ITCA. Salimos del ITC, ahí justo donde ahora está el edificio de la Secretaría federal de Hacienda. De los integrantes del viaje solamente dos personas no trabajábamos en el ITC. Y éramos la maestra Elba Anaya Guerrero, amiga de Anzaldúa y este reportero. Creía que irían más reporteros pero para nada.

Una de las anécdotas que recuerdo es que ya en carretera vimos que iba circulando una patrulla de la entonces Policía Federal de Caminos. Entonces el chofer de nuestra camioneta -yo no me percaté pero la Lic. Anzaldúa, sí- se puso harto nervioso. Entonces la maestra Anzaldúa le dice…»¿Qué te pasa, estás nervioso o qué?». Y el chofer le responde: «Es que no traigo licencia de manejar».

Total, llegamos al sitio arqueológico. Nos toman fotos. Y todo muy bien. Clima agradable y la explicación de los arqueólogos. Ahí en ese pequeño grupo la maestra Elba Anaya estaba muy contenta y conversadora. Habló ella básicamente de sus experiencias en la docencia.

La compañera de viaje además de trabajar en la Normal Federalizada era, obvio, hermana de la entonces primera dama del estado, maestra Beatriz Anaya de Villarreal Guerra.

Ayer lunes, familia y amigos despidieron a la maestra Elba (07 agosto 1934-10 diciembre 2023), con una misa a las 5 dela tarde en la Funeraria del Refugio, procediendo luego a la cremación, como ella lo dispuso. Maestra Elba Leonor Anaya Guerrero. Descanse en paz.

2.- En otros asunto, el Gobierno de la Transformación privilegia los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya quien llamó a todos los servidores públicos a redoblar el esfuerzo y dejar huella para que se hable bien de nuestro estado.

“Sigamos con ese empeño, redoblemos nuestro esfuerzo, podemos hacer más por Tamaulipas y dejar una huella de la oportunidad que nos dio la vida de estar en este momento y en esta representación y que se hable bien de nosotros en este periodo”, expresó.

Al presidir la ceremonia cívica de honores, este lunes, en el patinadero de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, el mandatario tamaulipeco hizo un recuento de algunos de los logros de su administración en el presente año, destacando los primeros lugares en materia de conciliación laboral, la generación de 18 mil empleos formales, la entrega de casi 2 millones de paquetes alimenticios, la protección a los niños, niñas y mujeres, la apertura de las Casas Violeta y la mejora en los índices de percepción de seguridad y tranquilidad en el estado que ha permitido que Tamaulipas sea un ejemplo de éxito en las condiciones de seguridad.

“Este movimiento de regeneración donde privilegiamos los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; que vienen siendo los valores que buscamos de la verdad, la justicia y la honestidad y que con ello hemos podido avanzar y tener grandes logros en estos primeros meses de esta administración”, mencionó.

