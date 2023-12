Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si es cierto, de antemano tiene segura una derrota aplastante. Ya no tienen la chequera de los tamaulipecos para comprar votos como lo hicieron en el pasado.

En un principio pensamos que era broma de mal gusto, de esas que acostumbran los políticos. Con el paso de las horas el PAN va perfilando la precandidatura de Mariana Gómez Leal al Senado.

Una derrota porque los apellidos García Cabeza y Leal son una rémora para la alianza, una relación tóxica que perjudica en lugar de ayudar. Son apestados por tanto daño que hicieron a los tamaulipecos.

Cuando se le acabaron los amigos, incondicionales y cómplices. El ex gobernador ahora quiere aventar al ruedo a su mujer, quitando hasta la morralla a grupos que compiten hacia el interior del partido azul, y a los que juegan como asociados, PRI y PRD.

Dicen que compró con varios millones al jefe panista Marko Cortés, para recibir la anuencia de la postulación familiar. El gerente partidista, Luis “Cachorro” Cantú, confirmó la proposición de la esposa del innombrable para el espacio de primera fórmula al Senado por Fuerza y Corazón por México. Falta formalizarlo.

A Don Francisco le urge un fuero, propio o cercano, voces de confianza que aboguen por él si va a parar a la cárcel. Nadie mejor que su compañera. Nunca lo traicionaría.

Si anda mal de razonamiento, puede imponerla, tiene el control de los órganos de dirección, él mismo es consejero estatal y nacional, pero sería un acto de desvergüenza, inmoralidad y agandalle de parte del ex gobernador.

Según el convenio que aceptaron priistas y perredistas, imponer la primera fórmula corresponde a los celestes y el método de selección es “asignación directa”, sin derecho de pataleo.

Cabeza de Vaca tiene más de un año que no pisa territorio nacional y aun así mantiene avasallados a los panistas tamaulipecos, que no son capaces de protestar por la imposición familiar que busca. Con razón aceptó que su hermanito no liderara la primera fórmula. Tenía su plan con maña.

Se la tenían prometida a Imelda Sanmiguel Sánchez, la neolaredense que fue a hacer el ridículo en la elección extraordinaria de febrero del presente. No le van a cumplir.

No hay impedimento legal para que obsequie a su esposa la candidatura, pero no deja de estar fuera de ética ¿qué dicen priistas como Roberto González Barba que defendieron la alianza incondicional?. El asunto va en serio. Francisco Javier no tiene llenadera.

Bonito escenario que su esposa encabece la primera fórmula, el hermano la segunda y él la lista plurinominal al Senado ¿cómo se llamaría la obra?.

Bueno, con un agregado ¿y si Morena postula al hermano (de ella) y cuñado José Ramón Gómez Leal?. Por ahora el señorito está descartado pero no deja de ser posibilidad. Todo en familia.

La bandera guinda será Olga Sosa Ruiz con derecho a disputar la lejana sucesión gubernamental del 2028 ¿así es?.

Como analistas y observadores queremos seguir pensando que es una broma de Don Paco, una finta que al final quedará en eso y solo quiere despistar a sus competidores domésticos.

Lo que sí es cierto es que, de imponerse la voluntad del señor Cabeza, estaría en inminente riesgo la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, donde los priistas tienen los mejores cuadros, con experiencia y no “quemados” como los cabezones ¿van de compañeros?.

Sería un insulto, una bofetada que les impongan a la cónyuge, una mujer que no ha calentado ni una regiduría en Reynosa, donde a lo mejor ni nació pero tiene su credencial de elector.

En una posible campaña será primer tema de la oposición morenista. De plano no tienen llenadera. Los harían garras.

Ya solo falta que, en un acto de desfachatez, le preste al PRI a Imelda Sanmiguel para que la registren en la segunda posición. Es para varones pero se vale incluir a las mujeres que sean.

No se descarta, todo puede suceder en los excesos de poder. De ser así, la consternación en la coalición de los corazones será total. Tendrán asegurada una derrota ¿no cree usted?.

Por cierto, el señor García no fue incluido en la lista de coordinadores, colaboradores de la futura candidata Xóchitl Gálvez ¿ya se desengañaron que no puede regresar a México porque tiene orden de aprehensión?. Puede volver pero ¿a un penal?.

Le encargaron elaborar la propuesta de seguridad al priista Rubén Moreira, de Coahuila-Hidalgo. No aparecen paisanos. Se entiende que, en una lejana posibilidad de ganar, estarían perfilados a integrar el gabinete.

Hay desorganización en la precampaña de Xóchitl en Tamaulipas. Para comenzar hay muchos generales y poca tropa. No se sabe si el máximo jefe es Mauricio Etienne, Germán Pacheco Díaz o Evaristo Benítez Castro.

Lo doblaron. Se dejó ver por el Congreso del Estado el Auditor Jorge Espino Ascanio. Pidió reunión privada de la Comisión de Auditoría, quesque para soltar la “sopa” sobre corrupción de ciertos alcaldes, cuyas cuentas públicas le exigieron.

Cuando se fue, los diputados dijeron que no traía nada interesante. Echarán números, revisarán en los próximos días para decidir qué hacen.