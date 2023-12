Por Agencias

Ciudad de México.- En la antigua sede del Partido Acción Nacional (PAN), ubicada en Ángel Urraza se anunciaron los nombres que conforman el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, entre quienes se encuentran personalidades de los partidos PRI, PAN y PRD, así como activistas de la sociedad civil.

Presentadas por Santiago Creel, las personas que integrarán esta planilla con sus respectivos cargos de estructura serán: Armando Tejeda coordinador operativo, Carolina Viggiano coordinadora ejecutiva, Ángel Ávila coordinador de alianzas, Kenia López Rabadán jefa de la oficina de la precandidata, Rubén Moreira coordinador nacional territorial de la campaña, Max Cortázar coordinador de comunicación social, y Josefina Vázquez Mota coordinadora de líderes en campaña.

Margarita Martínez Fischer se encargará de la promoción del voto, Rolando Zapata estará al frente de la defensa del voto, Jesús Ortega se ocupará de la prospectiva, Margarita Zavala estará a cargo de la sociedad civil.

Enrique de la Madrid liderará el plan de gobierno, Norma Aceves se ocupará de la atención a personas con discapacidad, Fernando Rodríguez Doval estará encargado del contenido, Alejandra Latapí se ocupará de la vinculación institucional, Idelfonso Guajardo estará a cargo de las relaciones exteriores.

Alejandra Reynoso se encargará de las causas sociales, Blanca Alcalá se encargará de asuntos migratorios, Leticia Barrera Maldonado será enlace con el campo, Alessandra Rojo de la Vega estará a cargo del activismo social, Julieta Camacho Granados se ocupará de la gestión social, Débora Romero Vázquez liderará los temas relacionados con mujeres, y Moisés Gómez Reina estará a cargo de la agenda.

Enseguida de la presentación del equipo, la abanderada de la coalición tomó la palabra para fiar su postura sobre lo que debe conservarse o no en caso de llegar a la presidencia.

“Si algo está bien, se queda, como son los programas sociales; si algo puede mejorar, lo mejoramos como es la economía; si algo está mal, lo vamos a arreglar, como es la salud y la inseguridad», señaló.

También afirmó que en las siguientes elecciones hay dos opciones a elegir:

“Claudicar, es decir, rendirnos, bajar los brazos, obedecer, agacharnos, quedarnos pobres y conformarnos con lo poco que nos dan o construir un país donde la gente que trabaja, estudia, emprende le vaya mejor, un país de clase media fuerte, un país más democrático y libre, un país de clase media chingona”.

De igual forma, hizo dos nombramientos personales: A su hija Diana Vega Gálvez, la designó como representante de “Xochilovers” en todo el país y a su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez lo nombró el responsable de crear una red de jóvenes a nivel nacional.

Además de publicitar a estos personajes, la precandidata aprovechó su ponencia para dar un mensaje de pésame por la muerte de Juan Pablo Adame, senador suplente panista que falleció hoy por cáncer a los 38 años de edad.

“Yo quisiera empezar…reconociendo a un querido amigo Juan Pablo Adame, compañero senador suplente, justamente de Miguel Ángel Mancera…quiero recordarlo como él era, un hombre echado para adelante, un hombre trabajador, un hombre que siempre buscó trabajar por México”, mencionó Gálvez Ruiz.

Y luego recordó una anécdota del difunto, cuando batalló contra su enfermedad.

“Decía que ni si quiera podía tomar un vaso de agua, y seguramente cuando me vio comer tacos se le antojaron, pero son de las cosas que a veces los seres humanos no valoramos que tenemos todos los días y cuando no las tenemos las extrañamos”, recordó.

La precandidata finalizó su conmemoración a Adame con un minuto de aplausos. (Apro).