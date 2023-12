Por Agencias

Acapulco, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a recapacitar y finalmente donar para el apoyo a damnificados los 15 mil millones de pesos que se acumulan en 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Este miércoles a conferencia presidencial se realizó en este puerto, que junto a Coyuca de Benítez, fueron devastados hace casi dos meses por el paso del huracán Otis, que tocó tierra en categoría 5, la máxima.

Al preguntársele en torno a la negativa de la SCJN A otorgar esos recursos -luego que la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, se comprometió a darlos una vez que el Congreso había aprobado eliminar los 13 fideicomisos, pero tras una acción de inconstitucionalidad atendida por el ministro Javier Laynez se echó atrás esa medida-, el jefe del Ejecutivo planteó que “no podemos estar esperando que decidan”.

Remarcó que el gobierno federal tiene un plan para la atención de las personas afectadas en Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Es nuestra responsabilidad resolver la demanda de la gente, no podemos estar esperando que la SCNJ decida si nos van a dar o no el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados de Acapulco, son 15 mil millones de pesos”.

-¿Los llamaría a recapacitar? -se le insistió.

-Sí, sí, ¿cómo no? Es de sabios cambiar de opinión. Además es en beneficio de la población afectada, es en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar una institución, no deteriorarla, porque si hacen eso, no sólo quedan mal ellos, ¿cómo queda el Poder Judicial? ¿Cómo queda la Suprema Corte? -respondió el tabasqueño.

Inclusive remarcó que los recursos podrían usarse para pagar los electrodomésticos que se están entregando a los afectados, y para comprobarlo se les entregarían las facturas.

Otra opción, dijo el mandatario, sería aportar esos 15 mil millones de pesos para la reconstrucción de las viviendas. “¿Y qué más comprobante si van a tener los recibos de la gente?”.

También podrían aportarlo para el plan de desarrollo urbano. “O sea, lo que ellos quieran aportar para que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenten la calles de Acapulco, se presenta un proyecto y ahí está. Ellos van a decidir. Ojalá y cambiaran, que no se aferren, porque imagínense cómo quedan entre la gente”.

López Obrador llamó a los integrantes de la Corte a no atender lo que se dice en algunos medios de comunicación y comentó que “sería bueno” que los ministros visitaran Acapulco para darse cuenta de la situación y la emergencia.

“Ojalá y lo piensen. Y podrían ellos ayudar bastante, de todas maneras nosotros vamos a cumplir”, cerró el mandatario.(Alonso Urrutia/La Jornada).