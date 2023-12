Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Ha visto usted que alguien grite sus oraciones en una iglesia o un templo?, creo firmemente que Dios siempre está cerca, que hay que tratarlo con respeto y amor, que le fastidiarían los gritos, entonces, ¿qué les hace pensar que a la virgen le gustan los «cuetes», la pirotecnia?

Y no es todo, también deben pensar en las personas que son sensibles al ruido o padecen alguna enfermedad a quienes les causan pánico, terror, los torturan, más aún, ¿se dan cuenta que pueden matar animalitos?, la verdad no creo que sus actos sean el camino correcto para llegar al cielo, entiendan tienen a mi perra sufriendo, como a miles de mascotas seguramente y no creo que esto se los vaya a perdonar la virgen ni nadie.

Lo anterior viene a colación por los festejos estruendosos a la guadalupana y que nadie hace algo para frenarlos, que ni autoridades eclesiásticas o civiles pongan un alto al martirio al que son sometidas las personas que no toleran tanto ruido o los animales que son hasta cuatro o cinco veces más sensibles con esas explosiones.

Porque esa es otra verdad, hay leyes que castigan el maltrato a los animales y se les pueden aplicar a quienes lanzan los cohetones, igual se supone que hay autoridades en las iglesias que deben enseñarles a sus feligreses que la virgen no estará contenta por los efectos de ese uso criminal de la pólvora, pero les vale, o no se refleja que les hagan caso.

Le cuento una historia del feis, el primer día de las peregrinaciones a la virgen, cuando comenzaron a lanzar los cohetones, por el susto una perrita se salió de su hogar, enloquecida corría por las calles y la desgracia vino, murió bajo las llantas de un vehículo, y de eso hablamos, de que el daño no es menor.

Existen muchos temas más en medio de lo anterior, le agregaría la contaminación, los daños en los pulmones de niños y ancianos, de personas con enfermedades crónicas por todos los químicos que se usan en la confección de esos cuetes, nomás para seguirle con los puntos negativos del uso de estos ya que sigue lo peor.

Porque el 12 de diciembre, día que los católicos celebran a la Virgen de Guadalupe, solo es un principio, todavía están por llegar los días 24 y 31, la víspera de la Navidad y del Año Nuevo en que el uso de pólvora, de los cuetes, es indiscriminado, provoca mayor caos, y dirán que son tradiciones, las malas costumbres, y si, quizá sí, quizá todo es indolencia y valemadrismo, pero les repito, todo este daño que le causan a las personas sensibles al ruido, a la contaminación, además de los traumas a las mascotas no creo que la guadalupana se los vaya a perdonar, ni nadie…

LLAMA GOBERNADOR A REDOBLAR ESFUERZOS POR TAMAULIPAS… En Tamaulipas, el Gobierno de la Transformación privilegia los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya quien llamó a todos los servidores públicos a redoblar el esfuerzo y dejar huella para que se hable bien de nuestro estado.

“Sigamos con ese empeño, redoblemos nuestro esfuerzo, podemos hacer más por Tamaulipas y dejar una huella de la oportunidad que nos dio la vida de estar en este momento y en esta representación y que se hable bien de nosotros en este periodo”, expresó.

Al presidir la ceremonia cívica de honores, este lunes, en el patinadero de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, el mandatario tamaulipeco hizo un recuento de algunos de los logros de su administración en el presente año, destacando los primeros lugares en materia de conciliación laboral, la generación de 18 mil empleos formales, la entrega de casi 2 millones de paquetes alimenticios, la protección a los niños, niñas y mujeres, la apertura de las Casas Violeta y la mejora en los índices de percepción de seguridad y tranquilidad en el estado que ha permitido que Tamaulipas sea un ejemplo de éxito en las condiciones de seguridad.

“Este movimiento de regeneración donde privilegiamos los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; que vienen siendo los valores que buscamos de la verdad, la justicia y la honestidad y que con ello hemos podido avanzar y tener grandes logros en estos primeros meses de esta administración”, mencionó.

“Todavía tenemos pendientes, no podemos decir que hemos logrado ni hemos llegado a donde queremos estar, pero ha habido un cambio sustantivo y creo que cada vez podemos ir diciendo que vamos acotando las cosas malas que no queremos que nos pasen y que entre todos estemos haciendo cada vez más cosas buenas que sean las que estén presentes en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación”, apuntó.

Villarreal Anaya aprovechó la ocasión para expresar sus mejores deseos en esta época navideña y llamó a estrechar los lazos familiares y vivir momentos de paz, de tranquilidad, de recogimiento.

“Tenemos grandes ejemplos que seguir en este mes de diciembre y que la pasen en paz en compañía de su familia en felicidad y armonía y que no dejemos de pensar que la

familia que tenemos también y la responsabilidad que tenemos es Tamaulipas, la sociedad de Tamaulipas”, mencionó.

EL GOBERNADOR ESTÁ COMPROMETIDO CON EL DEPORTE: VERÓNICA AGUIRRE… Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Verónica Aguirre de Los Santos aseguró que el gobernador está comprometido con el deporte y prueba de ello es que autorizó una importante inversión para mejorar y transformar la infraestructura deportiva en la Unidad Adolfo Ruiz Cortines a través de la Secretaría de Obras Públicas en el área de albercas y la pista de tartán del estadio Marte R. Gómez.

“Estamos en un escenario en el que los esfuerzos del gobernador Américo Villarreal Anaya y las gestiones realizadas ante las instancias federales del gobierno del presidente López Obrador están dando grandes resultados para nuestro estado”, afirmó.

LLEVAN MENSAJE DE PAZ Y BIENESTAR A TODOS LOS TAMAULIPECOS

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Raga Navarro agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para las y los deportistas tamaulipecos y reiteró el compromiso de seguir trabajando para lograr mejores resultados.

“En el Instituto del Deporte y la Secretaría de Bienestar Social redoblamos los esfuerzos para llevar su mensaje de paz y bienestar a todos los tamaulipecos convencidos que con trabajo y voluntad lograremos demostrar que el deporte también transforma”, expresó.

Durante la ceremonia cívica, el juramento a la bandera estuvo a cargo de Eduardo García García, mientras que Jesús Ángel Villanueva Acosta y Anneth Barrientos Vázquez, dieron lectura a las efemérides de la semana.

SE SUMA UAT A LA TRANSFORMACIÓN DE TAMAULIPAS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, participó en la brigada asistencial que el gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, llevaron a la región del altiplano tamaulipeco.

Acompañado de su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, el rector estuvo en el evento efectuado en el municipio de Tula, en cuyo marco reafirmó el compromiso de la comunidad universitaria de colaborar con el proyecto de trabajo del gobernador.

Dijo que la UAT, con los conocimientos que genera, contribuirá en las acciones que impulsa el Dr. Américo Villarreal para la transformación de Tamaulipas, privilegiando el desarrollo y el bienestar social de las comunidades.

El rector y su esposa acompañaron al gobernador Américo Villarreal y a su esposa María de Villarreal durante la Brigada Navideña en el Altiplano “Transformando Familias”, que llevó múltiples beneficios a habitantes de los cinco municipios de esa región del estado.

La presencia de la UAT en esa jornada reafirma el compromiso de Dámaso Anaya por colaborar con el Gobierno del Estado en sus objetivos de atender de cerca las necesidades de las comunidades más marginadas y resolver las problemáticas que aquejan a las familias.

En las actividades donde participaron diferentes dependencias gubernamentales estatales y federales, los habitantes de Tula, Palmillas, Jaumave, Miquihuana y Bustamante tuvieron acceso a beneficios tales como medicamentos, implementos agrícolas y muchos otros.

Además de los apoyos otorgados, el gobernador anunció que se iniciará la rehabilitación de escuelas y caminos de la zona, como parte de las acciones que pretenden detonar el desarrollo social y económico del altiplano tamaulipeco.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]