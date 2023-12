Por Agencias

Los Ángeles.- La cantante, bailarina, coreógrafa y actriz estadunidense Paula Abdul denunció al productor del programa de competencia “American Idol”, Nigel Lythgoe, por agredirla sexualmente, informaron medios especializados norteamericanos.

Según con la información, Abdul presentó la demanda el pasado viernes en el condado de Los Ángeles, donde señaló que la agresión ocurrió en el ascensor de un hotel mientras viajaban para dicho programa.

“Nigel Lythgoe la empujó contra la pared. Luego le agarró los genitales y los senos y la besó a la fuerza”, se detalla en la denuncia.

Además, se indica en el documento que se presentó otra situación mientras participaba en la competencia de baile “So You Think Can Dance”, ya que Lythgoe la invitó a cenar a su casa, lo que aceptó porque consideraba que era una invitación profesional, pero el productor se sobrepasó queriéndola besar.

Abdul inició como porrista del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers a los 18 años, para luego a ser reconocida en el mundo de la coreografía y encargarse de los bailes de los Jackson o Mick Jagger.

También trabajó con Janet Jackson en sus primeros videoclips, lo que le llevaría a conseguir su ansiado contrato discográfico como cantante.

Sus dos primeros sencillos Knocked Out y The Way That You Love Me, apenas tuvieron repercusión, y lo mismo sucedió con su álbum, Forever Your Girl. Todos debutaron en modestas posiciones en la lista de la revista especializada en la industria musical Billboard. Con su tercer sencillo Straight Up, logró un éxito masivo, con lo cual se posicionó como el número uno. Los siguientes temas que se publicaron mantuvieron una buena racha El álbum acabó vendiendo 20 millones de copias.

En el año 2002 Paula Abdul ingresó como jurado en el programa estadunidense de televisión American Idol, hasta el 2009. (Apro).