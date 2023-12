Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si no ocurre nada extraño, antes del 24 de diciembre habrá nombres de los candidatos de Morena al Senado, mañana, por lo pronto, se podría conocer si la fórmula que representará a Tamaulipas será encabezada por una mujer o por un hombre, esto en razón a un sorteo que se hará en la Ciudad de México, es decir, sin importar el peso político de los aspirantes sino la suerte.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó desde ayer dicho sorteo, este miércoles por la mañana se replicó el proceso a seguir en una conferencia con la prensa de la presidenta de Morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbe, quien agregó que una vez definidos los géneros de las fórmulas se obtendrán nombres a participar, se aplicará una encuesta y en menos de una semana se darán a conocer quiénes serán los afortunados y afortunadas, parece una locura, pero todo indica que así procederán.

¿Se le hace muy pronto?, la realidad es que Morena, o mejor dicho, los liderazgos formales de la llamada Cuarta Transformación tienen un control pleno de la situación política, difícilmente en el Estado alguno de los aspirantes se podría inconformar con el proceso y quien lo hiciera no representaría mucho riesgo, es decir, no provocaría ningún desestabilización rumbo a la elección del 2024, la razón, no son suicidas por lo que les conviene más disciplinarse con el agregado de que todos tienen compromisos o un freno más grande, incluso, que la propia posibilidad de aparecer en la boleta.

Hay algo adicional, ya con los nombres de los candidatos a Senadores las fuerzas políticas se irían alineando a ellos y tendrán otra ventaja respecto al Frente Amplio por México que sería un par de semanas, si no es que más, para hacer precampañas o recorridos por Tamaulipas con la estafeta en la mano mientras que sus adversarios ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre los procesos internos.

Por supuesto, ya con estos avances hay que entrarle a especular si no que chiste tiene, así que tendremos que decir que en el caso de Tamaulipas los nombres de quienes tienen posibilidades reales de ser candidatos al Senado cada vez son menos, sin problema alguno se puede decir que, salvo los que vayan a agregar desde México, la lista de aspirantes ya solo tiene entre los hombres a Marco Batarse Ferrel que es coordinador estatal de la Cuarta Transformación y representante de Claudia Sheinbaum, le insisto, más los que tenga el Comité Ejecutivo Nacional, no debemos olvidar que la lista de aspirantes nunca se hizo pública y en la misma convocatoria se planteó esa posibilidad, más los acuerdos que se tuvieron entre los aspirantes a la presidencia.

Un hecho, eso sí, es que a quien se tiene que descartar de esa lista de posibles candidatos al Senado, sin duda, es al cuñado del exgobernador y actual Senador de Morena José Ramón Gómez Leal, cometió pecados capitales en los poquitos meses en el cargo, el primero jugarle las contras a Claudia Sheinbaum y a todo el gobierno estatal al que denunció con falsedades de usar despensas y recursos para promover a la ahora candidata, el Senador lo hacía para cubrir su incapacidad y para quedar bien con su padrino, Adán Augusto López a quien le coordinaba la campaña en el Estado y de quien ya no se sabe mucho, es decir, ya está frito.

Por las mujeres sobreviven la Diputada Magaly Deandar, de todas las confianzas del grupo en el poder en el Estado, con padrinazgos importantes dentro del grupo de Claudia Sheinbaum además de obradorista de toda la vida, la otra es Olga Sosa Ruiz, actual secretaria del Trabajo con las mismas características además de que ha sabido exponer y aumentar su figura desde el cargo que ha desempeñado en el cual todos los días tiene interacción con la ciudadanía, su freno, por paradójico que parezca, es precisamente su éxito en el cargo, el gobernador les habría pedido hace algunos meses que no se movieran hasta el 2027 y la puede seguir necesitando.

Obvio, la convocatoria fue abierta y en México se definirán prioridades de acuerdo a encuestas y el sorteo de género, pero por la información que circula ya es un hecho que antes de la Navidad saldrá la primera hornada de candidatos, serán los de Morena y, otra vez, parecen que lo harán con mucha ventaja sobre los del Frente Amplio que no terminan de pelearse por los pellejos que quedan, el cabecismo anda en el agandalle y el panismo tradicional parece que no ha tenido ni recursos ni forma de convencer a su líder, Marko Cortés, de que ese grupo ya está apestado y les afectará en la cosecha de votos, sus otros enemigos íntimos, los del PRI y PRD, sin que se sepa a que le tiran igual se pelean para ver con que se quedan y lo único que provocan es más desgaste porque nada les va a tocar y de mi se acuerda…

ANUNCIA GOBIERNO DEL ESTADO SU PERIODO VACACIONAL… El segundo periodo vacacional de las y los trabajadores al servicio del Estado dará inicio el 21 de diciembre de 2023, reanudando labores el lunes 8 de enero de 2024, así lo informó el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui.

El establecimiento del periodo de descanso para las y los servidores públicos cumple con lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

Adicionalmente, el titular de la dependencia informó que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados deberán disponer de personal de guardia para el periodo vacacional, de manera que todas las áreas sigan ofreciendo servicio al público que así lo requiera.

Aclaró que el personal de nuevo ingreso con menos de seis meses de labores en el servicio público, no tienen derecho de gozar el periodo vacacional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 78 del Reglamento antes mencionado.

Finalmente, el secretario hizo extensivo los buenos deseos por parte propia y del gobernador Américo Villarreal Anaya a las y los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

