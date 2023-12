Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La reforma judicial es tema prioritario en la 4T. Por ello no extraña la frecuencia con que es mencionado durante “las mañaneras”. Y es que al parecer la SCJN se convirtió en hada madrina de quienes violentan la ley. Y ni modo que sea invento si observamos que en incontables casos protege la inmoralidad que a la luz pública es evidente, mientras que a “los letrados (as)” no faltan pretextos para beneficiar lo que a la sociedad causa daño y desconfianza.

Ya sabéis que la mayoría que integra el poder judicial de la federación permanece amparada lo cual permite que los funcionarios de primer nivel sigan obteniendo exagerados sueldos y prebendas cuyo lujo y alto costo solo son propios de esta burocracia de cuello blanco característica de los regímenes neoliberales que de esta forma satisfacían exigencias y alimentaban sospechas de que se trataba de vil chantaje que al final de cuentas convenía a los tres poderes. ¡Uno para todos y todos para uno!, en operativo de complicidad “mosquetera” que se alargó 36 años. Nada que ver con los ideales originales de amistad, honor y lealtad proclamados por aquellos tres caballeros del medioevo.

En los tiempos de la 4T se trata de que la justicia se aplique en forma equitativa y desde luego alimentada por valores humanistas y no represores, ni como parte de venganzas de las que vergonzosamente participan en ocasiones algunos jueces, ministros o magistrados. En este sentido usted dirá que existen honrosas excepciones y tiene razón, pero son insuficientes para acreditar al Judicial como ejemplo de que en México impera la ley con todo su contenido hacia una sociedad que enfrenta presente y futuro sepultando al humillante pasado.

Está claro que en la SCJN no existe compromiso con la comunidad, sino con grupos de poder, como ha quedado constancia, y no sería exagerado suponer que buena parte de la impunidad que obstaculiza el combate a la corrupción, se debe a la generosidad que prevalece en lo que debiera ser santuario de la legalidad y no refugio de evasores y ladrones.

Lo cierto es que urgen reformas al poder judicial. El paso más importante será que sus integrantes sean electos por la ciudadanía lo que garantizaría imparcialidad, capacidad y honestidad, además de la convicción de servir y no aprovechar el cargo para obtener beneficios de opaca, obscura o sucia procedencia. Esta es precisamente la propuesta de AMLO que será enviada al Congreso de la Unión antes de dejar el cargo, bajo la premisa de que Morena obtenga mayoría calificada en la elección de junio.

Este asunto ocupa también el interés de Claudia Sheinbaum, así lo manifiesta en sus eventos de precampaña, como sucedió recién en Ciudad Victoria y Madero, lugares donde insistió en la importancia del tema y por supuesto en la necesidad de que, para lograr el cambio en la SCJN, así como avanzar en otros aspectos sustanciales, hay que lograr el triunfo electoral de manera contundente. Que así sea, y ojalá que en Tamaulipas la dirigencia morenista lo entienda.

SUCEDE QUE

En Morena surgió la primera “comalada” de precandidatos a senadores. Ahí aparece Santiago Nieto Castillo para coraje de Cabeza de Vaca quien ya lo suponía perseguido por la ley debido a supuestos delitos cometidos cuando fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Como que los papeles se revierten)…Por cierto que el partido en mención anunció que los resultados de las encuestas relacionadas con diputaciones federales, alcaldías y legisladores locales correspondientes a Tamaulipas serán dados a conocer, respectivamente, el 4 de enero y el 5 y 12 de febrero. Entonces sabremos si aquellos(as) que buscan la reelección obtienen nuevas becas, es decir, si logran permanecer en su burbuja de confort “más tiempito” y que los tengamos que soportar, y si “el chapulineo” tiene éxito. Roguemos para que sean echados, dejando lugar para otros que también tienen derecho…Mientras tanto, tras la visita de Claudia Sheinbaum, el panismo local quedó anonadado, estupefacto y poli contundido, “si de por sí anda con la progenitora en rastras”, como dijo aquel…A ver qué os parece lo dicho por el rector Dámaso Anaya durante la ceremonia de entrega de reconocimientos al mérito universitario: “Hay que fortalecer la academia, ponerla en el centro de nuestra actividad y así recuperar el prestigio de la UAT”. ¿Será que la casa de estudios requiere de cirugía mayor pa’ acomodar la basura en su lugar? Parece que por ahí anda la cosa considerando el decidido apoyo del gobernador Villarreal Anaya.

Y hasta la próxima.