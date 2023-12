Por Agencias

Ciudad de México.- Por considerar que se utilizaron “símbolos que fomentan el discurso de odio, incitan a la discriminación o a la violencia”, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la revista “Siempre” el retiro de su ejemplar 3678 y la nota editorial de internet en la que exhibió la silueta de Claudia Sheinbaum con una cinta roja rodeada de la esvástica nazi.

Morena denunció a Beatriz Pagés Llergo Rebollar, directora de la revista, así como a los responsable de la edición impresa por la publicación y distribución del ejemplar mencionado, donde además se divulgó la leyenda ‘¡No permitamos que gane”, lo que a juicio del partido genera discurso de odio y también porque hace un llamado a la ciudadanía a no votar por Morena y su candidata.

Si bien la comisión no concedió la medida cautelar respecto de la promoción de la portada editorial en internet, pues ya no está en la red, los consejeros sí ordenaron el retiro del ejemplar impreso -en un plazo no mayor a 24 horas- pues “el material no está amparado en la libertad periodística y en cambio pudieran transgredir los derechos político-electorales de Morena y de su precandidata presidencial única”.

Sheinbaum calificó la portada de la revista como una “infamia” por usar el odio y la discriminación en su contra.

Ayer sábado, tras la resolución de la comisión, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, celebró la medida, y acusó que Pagés, “bien identificada con la derecha recalcitrante que usó la discriminación y el odio”, divulgó una portada “deshonesta y ultrajante”.

El domingo pasado un numeroso grupo de ciudadanas y ciudadanos firmaron un desplegado dirigido a la opinión pública para exigir el retiro del ejemplar de la revista Siempre, y que su directora ofrezca una disculpa “a todas las personas y grupos a los que ofendió con su publicación”.