Por Agencias

Ciudad de México.- Los ex priistas Alejandro Murat Hinojosa, Adrián Rubalcaba Suárez y Eruviel Ávila Villegas anunciaron la constitución de la Agrupación Política “Alianza Progresista”, en favor de la candidatura presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum, y a la que sumarán más apoyos a nivel nacional.

“Hemos decidido crear la Alianza Progresista. Encontramos simpatía por la propuesta que tiene proyecto y plan y que propone la transformación de México de la doctora Claudia Sheinbaum”, señaló Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca, en medio de severas críticas para la dirigencia del PRI, partido al que renunció en noviembre pasado.

Mencionó que con esta alianza “vemos la gran oportunidad de contar con una gran plataforma para el diálogo, debate y reflexión con mexicanos que ven en su futuro, oportunidad”.

Es claro, agregó, que en su declaración política “hoy el partido en el que milité muchos años (PRI) refleja una vocación progresista, pero ha decidido sumar una afiliación de derecha con el PAN, y cedió, se entregó la candidatura a la presidencia y a la jefatura de Gobierno.

“Esa fracción política se ha mimetizado, convertido en apéndice y ha dejado que tome la batuta el PAN, a quien respeto y en el que tengo muchos amigos”.

Hoy estamos aquí “por un proyecto que nos representa” y resaltó que en los próximos meses estarán recorriendo el país, convencidos de que con la alianza “habrá espacio abierto, incluyente y de diálogo”.

Dijo que quienes se suman a la Alianza Progresista representan diversidad de pensamiento y propuestas políticas, corrientes y sectores.

El objetivo más importante es que “hoy dimos el paso de construir esta alianza. Hay perfiles de la vida pública, sector empresarial, deportistas… estamos claros que hay un proyecto que tiene un plan y viene acompañado de una mujer que ha dado resultados en el ejercicio público.

“Estamos aquí, en este proyecto, y llamamos a que se sumen más mexicanos y hagamos la propuesta que se pueda sumar a la plataforma de la transformación… que los cambios que se han dado con rumbo y plan sigan consolidándose”.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, agregó que participan “verdaderos constructores de la democracia: ex gobernadores, presidentes municipales, secretarios de partidos, senadores. Todos con peso relevante, que demuestran una inconformidad grande ante la toma de decisiones de un pequeño grupo que busca el beneficio de unos cuantos”.

Afirmó que en el frente opositor “se postulan candidatos con manchas de corrupción, propuestas que no tienen ni pies ni cabeza”.

Subrayó que la candidatura presidencial de PRI, PAN y PRD “no es sólida. Todo es a base de chistes, de bromas; de generar simpatías a base de groserías. Una candidatura que no tiene ruta. Una candidata controlada por los presidentes de los partidos.

“Hoy la alianza opositora tiene una candidata que no se maneja sola, es un títere de este grupo, que no tiene el respaldo ciudadano y no toma decisiones. ¡Pobre Xóchitl, tan lejos del grupo y tan cerca de Alito!”, resaltó.

Afirmó que “no están en busca de chamba; estamos aquí por una convicción, por amor a México, por hacer campaña por Sheinbaum” y no es “oportunismo”, resaltó y dijo que ayudarán a la morenista “con lo que nos alcance con nuestros ahorritos”.

Dijo que cada integrante de Alianza Progresista determinará si se afilia o no a Morena. Pero “no queremos llegar a Morena, como grupo o corriente a quitarles espacios, a robarles posiciones, lo que queremos es sumar con Sheinbaum.

Si ella nos llama, nos fija una tarea, allí estaremos como soldados. Y será ella la que defina si nos invita a sumarnos a su proyecto”, sostuvo.

Planteó que próximamente le darán a conocer a la eventual candidata de Morena su plan de trabajo. “Lo primero es demostrarle que estamos con el proyecto que está encabezando en todo el país”.

El senador Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, precisó que en su caso se identifica con Sheinbaum porque “somos hijos de la misma Alma Mater (la UNAM), con un currículum superior. Tiene experiencia, las tablas y conocimiento para poder entregar buenas cuentas. Sabe gobernar, está preparada”.

Manifestó que apuestan a que le vaya muy bien a México. “Estoy ciegamente a favor de la doctora Claudia Sheinbaum”. Puntualizó que no pretenden formar un partido.

Invitó a quienes ya no se sienten identificados “con las dirigencias que nos han fallado que aquí tienen los brazos abiertos para llevar a Sheinbaum a la Presidencia”.

En la conferencia de prensa, el senador Jorge Carlos Marín, en medio de una veintena de ex priístas, señaló que la Alianza Progresista “no es maquinaria electoral”. (Alma E. Muñoz/La Jornada).