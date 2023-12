Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una nueva reducción a los presupuestos para los órganos electorales, del 15 por ciento según lo que se va previendo de acuerdo a lo filtrado desde el Congreso local y el federal, entrará en su punto más importante la elección del 2024, la más grande en toda la historia porque es concurrente, porque habrá de elegirse Presidente de la República, (presidenta lo más seguro) más 128 Senadores, 500 Diputados federales, luego en Tamaulipas 43 Alcaldes con sus cabildos y los 36 Diputados locales.

Y nuevamente entra a debate el dinero que se utiliza para perfeccionar la democracia, a la mayoría les parece mucho (poco más de 750 millones de pesos solo para la organización del mismo en referencia al órgano local, el IETAM) para que se dé una idea y la verdad es que solo lo parece, saldría más caro dejar que otros recursos, de dudosa procedencia, entren al juego porque, tenga la seguridad, lo pagaríamos más caro.

Mire, es un hecho que, si el dinero público y transparente, como es el que llega vía prerrogativas y financiamientos a los partidos políticos y candidatos, se deja de suministrar pues serán los hombres y mujeres del dinero, o de poder, los que financien cada proyecto político y entonces el costo se trasladaría a los ciudadanos a la hora de que los triunfadores lleguen a los gobiernos.

Todavía sería peor si los legisladores deciden quitar dinero a los partidos y estos acudieran con la delincuencia por el mismo, ya existen sospechas, porque significaría que nos entregarían como dicen que ocurrió en el pasado, recuerde que quien paga manda.

¿Es costoso un voto de 572 pesos como se ha dicho costó en alguna de las pasadas elecciones?, la verdad no, no si tomamos en cuenta que saldría más caro el caldo que las albóndigas si se reduce el presupuesto oficial ya que los malos políticos arrebatarían lugares de poder a los buenos políticos a través de la fuerza o del dinero sin que nadie pueda hacer nada sino hasta que se sufran las consecuencias.

Para sintetizar, todo parece ser una trampa cuando nos quieren asegurar que la democracia nos cuesta caro, el presupuesto que se lleva cada elección no representa nada en relación al dinero que se roban los malos políticos y ni siquiera es comparable ese gasto al problema de violencia, inseguridad y demás al que nos llevaron, cierto es que más dinero al INE o a las OPLES tampoco significará tener políticos decentes menos si siguen cerrando los ojos ante algunas violaciones graves como las campañas simuladas sin que nadie sepa de donde se financian, pero es más fácil aplicar métodos de selección fiables de cada consejero y métodos de fiscalización más eficientes en cada elección que tratar de ahorrarse un peso en algo que es definitivo no funcionará y que va en contra de los avances que hemos tenido en las últimas décadas, la democracia que se está impulsando desde hace muchos años con todo y que nunca se haya llegado a perfeccionar, así es, sale más barato pagar con dinero el costo de la democracia y no con la seguridad, paz y tranquilidad de todos nosotros como hasta ahora ha ocurrido en muchas partes del país.

Exacto, es preferible invertirle a la democracia, no regatearle recursos a los órganos electorales ni a los partidos, mejor auditarlos, fiscalizarlos, obligarlos a cumplir la ley conforme ha sido diseñada y sin trampas, de lo contrario, por ahorrarnos un peso, resultará que pudiéramos tener políticos corrutos que llegan financiados por dinero presuntamente sucio, le doy un ejemplo, ya mucho muy usado, el del exgobernador que según la Unidad de Inteligencia Financiera terminó en seis años con una fortuna superior a los mil millones de pesos, y con muchos miles de millones de pesos más perdidos, que no se pueden comprobar, por lo menos de eso se le ha acusado, y todo, le insisto, porque no supimos de donde sacaron recursos para promoverse, en su momento…

ATESTIGUA GOBERNADOR ENTREGA DE MEDALLA EN EL CONGRESO… El gobernador Américo Villarreal Anaya asistió al Congreso del Estado para participar en la ceremonia de entrega de la medalla al mérito «Luis García de Arellano», que en su edición 2023 se asignó a la doctora Anabel Pineda Briseño, como un justo reconocimiento por su trayectoria en la investigación y enseñanza de la ingeniería, así como en la innovación, ciencia y tecnología en el ámbito del espacio, nuevo espacio, inteligencia artificial y educación STEAM a nivel estatal, nacional e internacional.

Acompañado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Linda Mireya González Zúñiga y por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado David Cerda Zúñiga, el gobernador de Tamaulipas entregó el reconocimiento a la doctora matamorense y también develó el nombre de la galardonada inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo.

En la sesión pública y solemne, la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado dio lectura al decreto 65-602 por el cual la LXV Legislatura acordó otorgar la máxima distinción a Anabel Pineda Briseño, oriunda del municipio de Matamoros, ingeniera en Sistemas Computacionales, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Politécnico Nacional.

