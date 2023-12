Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no votará en bloque por Claudia Sheinbaum Pardo en la elección presidencial del próximo año, no obstante que la mayoría de los maestros de Tamaulipas simpatizan con el proyecto de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró Ulises Ruiz Pérez.

El secretario particular de la secretaria general de la Sección 30 del SNTE y aspirante a la diputación por el Distrito de Matamoros dijo que el sindicato le apuesta al proyecto de Claudia Sheinbaum, quien es precandidata única de Morena-PT y PVEM a la Presidencia de la República, pero reiteró que no hay “cargada” ni línea en su favor.

Indicó que el sindicato magisterial es plural y autónomo, y cada agremiado puede votar por el candidato y partido que prefiera, pero hizo énfasis en que la gran mayoría de los profesionales de la educación del Estado se inclinan por Claudia Sheinbaum.

Comentó que ningún maestro de la entidad será obligado a asistir a los eventos de campaña de la morenista, y aseguro que por el contrario son los mismos maestros los que piden asistir a esos encuentros con la precandidata presidencial de la Cuarta Tranformación.

“Al contrario, algo que comentó el profe Arnulfo, es que los maestros piden asistir y hasta se molestan cuando no son invitados a los eventos».

En representación de la Sección 30 del SNTE, Ulises Pérez Ruiz acudió a la integración de los Comités de Defensa de la 4T de Tamaulipas, con sectores sociales, productivos, sindicatos, jóvenes y organizaciones en apoyo a la precandidata Claudia Sheinbaum.

Al respecto, manifestó que ya tienen la estructura de apoyo y esto a través del mismo interés que los maestros han mostrado para participar, pues no es posible exigir algo que cuando se tiene la oportunidad de participar en la elección de sus representantes no hay reciprocidad..

Respecto de sus aspiraciones políticas, el secretario particular del dirigente sindical del SNTE en Tamaulipas confirmó que ya se registró -a través de la plataforma- en el proceso interno de Morena para la diputación local por Matamoros.

Enfatizó que hizo su procedimiento en la plataforma de Morena y aclaró que su registro no es parte de la negociación, luego del paro de labores del magisterio que efectuó la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas.

Indicó que se trata de un derecho que ejerció porque busca servir a su distrito electoral, toda vez que cuenta con una amplia formación y experiencia dentro del magisterio, que busca replicar desde el Poder Legislativo en favor del resto de los ciudadanos.