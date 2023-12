Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Samuel García Sepúlveda emitió un mensaje en redes sociales tras oficializar su renuncia a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México.

En dicho video acusó a Alito Moreno del PRI y Marko Cortés del PAN de «reventar su acuerdo».

“Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto e impunidad, me pedían que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos”, expresó García Sepúlveda.

Igualmente, en su mensaje señaló que buscará la candidatura a la Presidencia en 2030, al asegurar que «hoy, esto apenas comienza, hoy les digo: el 2030 está muy cerca, y ahí me van a tener, y ahí les vamos a ganar».