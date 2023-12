Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las adulaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya ayudarán y mucho a la gobernabilidad en el Estado pero más en la próxima elección, lo sigue pintando como un hombre eficiente a la hora de combatir el crimen, como una persona honesta a la hora de manejar los recursos y eso se traducirá en apoyos a los candidatos de su movimiento, al final AMLO es el mejor evaluado de todos los políticos y si eso es poco hay otra realidad, sus programas personales impactan a más del 70 por ciento de los mexicanos, de los tamaulipecos, y eso, créalo, se reflejará.

“Se está mejor en materia de seguridad en Tamaulipas, porque todos los días vemos los reportes, sí hay una disminución en delitos, siempre me guío en homicidio doloso y en robo de vehículos que son delitos que no tienen cifra negra, están más apegados a lo que sucede y se ven mejoras, el gobernador todas las mañanas está pendiente de las reuniones de seguridad y eso da resultados”, respondió a una pregunta en su conferencia mañanera del jueves.

Luego describió lo que para él es Américo Villarreal Anaya.

“La gente en Tamaulipas, es una obviedad, porque lo sabe, lo sabe y lo sabe, Américo Villarreal es un hombre íntegro, honesto, una gente de bien y eso ayuda mucho”.

Después de ello anunció que estará en Tamaulipas los días 16 y 17 de diciembre, lo hará en Nuevo Laredo para inaugurar instalaciones de seguridad lo que en la percepción ciudadana es un respaldo sin medida a la actual administración.

Lo dicho por el presidente deja claro que Américo sigue en los cuernos de la luna en la política nacional, con todo el respaldo del gobierno actual y el que viene de ganar Claudia Sheinbaum como así parece, aquí hay que decirlo, Quien Manda en el Estado no se equivocó al apostarle a la candidata de Morena y será de los consentidos, lo que quizá no había logrado ningún otro gobernante estatal en toda la historia, todos se fueron con aspirantes perdedores, con corrientes que no tuvieron éxito.

Ahora, la situación tampoco está para echarse en la hamaca y se lo digo porque Morena Tamaulipas parece no entender que también están en un proceso electoral local y tienen que atizarle con todo a la hoguera que quema a sus adversarios, contrario a ello su presidenta Yuriria Iturbe decide no hablar de las transas del pasado ni de los Cabeza de Vaca.

Hay algo peor, los presuntos aliados del gobernador siguen viendo como poco, a veces como premio de consolación, el ser Diputado local y es donde más se les necesita.

Exacto, Quien Manda en el Estado requiere de amigos con presencia para obtener la mayoría en el Congreso, y ya calificada con los aliados para la siguiente legislatura y poder cambiar pronto toda una serie de situaciones que no dejan avanzar como se quiere a la Cuarta Transformación.

Y el problema es que parece que en ese aspecto, en el que tiene que ver con la futura legislatura, nadie pone orden, que han dejado los peores perfiles para la misma salvo las honrosas excepciones, traducción, quienes dirigen el partido, la presidenta, el presidente del Consejo y casi todo el comité del mismo más los que operan desde afuera, se encuentran extraviados políticamente o, peor aún, en busca de saciar sus ambiciones personales pero no de servir a quienes supuestamente respaldan.

Si, Américo está en los cuernos de la luna a nivel nacional y ahí seguirá, sin embargo, hoy es cuando más necesita de sus amigos y estos parecen no ver más que sus ambiciones personales, obvio, Morena está muy ganado en casi todas las elecciones, para casi todos los puestos, el problema en su momento será que tantas ganas le van a poner a lo importante para su jefe, a ganar todos los distritos en las elecciones de Diputados porque cuando se trata de saciar sus apetitos personales está visto que ahí no se miden…

AUMENTARÁ COMPROMISO DE UAT CON SUS TRABAJADORES… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ. Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, presidió el tradicional festejo navideño que se ofreció a los trabajadores sindicalizados del Campus Victoria, donde destacó el compromiso de la institución por seguir mejorando las condiciones laborales de su personal.

Durante el evento realizado en el Gimnasio Multidisciplinario, el rector estuvo acompañado del secretario de Administración, Marco Antonio Bastarse Contreras; y del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), Oscar Valdez Ávila.

El MVZ. Dámaso Anaya dijo que el festejo prenavideño representa una oportunidad de convivencia entre compañeros y refuerza los vínculos entre la comunidad universitaria.

Expresó a los trabajadores universitarios sus mejores deseos para el año 2024, subrayando que vendrán proyectos y retos por cumplir, porque la UAT vive tiempos de transformación que serán importantes para el futuro de la institución.

Ante ello, los invitó a seguir dando todo su esfuerzo para el fortalecimiento de la máxima casa de estudios de la entidad, y reiteró que, su administración rectoral, será un aliado que se ocupará de mejorar sus condiciones laborales.

Por su parte, el secretario general del SUTUAT, Oscar Valdez Ávila, agradeció al rector Dámaso Anaya Alvarado por el festejo y la convivencia para sus agremiados, luego de reafirmar el compromiso que tienen con la máxima casa de estudios de la entidad.

Además de compartir los alimentos y de disfrutar de los números musicales que se presentaron, los trabajadores participaron en el tradicional sorteo de regalos que les ofrece la institución.

Cabe señalar, que en el evento se contó con la presencia de directores de las dependencias educativas del Campus Victoria, entre otras autoridades universitarias.

PAGARAN BECAS ESTATALES… Cumpliendo con el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de favorecer a las familias tamaulipecas, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración entregará becas escolares a las y los servidores públicos y sus hijas e hijos, que se encuentren cursando los niveles educativos básico, medio superior, superior, y posgrado, que hayan sido acreedores a este beneficio.

El personal adscrito al servicio público que recibirá este apoyo, es aquel que realizó su solicitud en tiempo y forma en el periodo del 3 de julio al 25 de septiembre del año en curso, siempre y cuando haya cumplido 6 meses de antigüedad laboral, pudiendo registrar hasta tres hijos, quienes acreditaron estar inscritos en el ciclo 2023-2024 y tener un promedio mínimo de 8 en el ciclo escolar anterior, así lo informó el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui.

Para el periodo en cuestión, se emitió el pago de 6013 becas escolares, que representan la cantidad de $7,913,020, lo cual refleja el firme propósito de este Gobierno de la Transformación de impulsar la continuidad en la formación académica y la profesionalización del personal gubernamental y sus hijos, sobre todo brindando certeza con respecto al pago de sus derechos en el tiempo que establece la normatividad, situación que no se presentaba anteriormente.

Cabe aclarar que el pago de estas becas se efectuará en dos exhibiciones, la primera entrega de cheques se realizará en forma sistematizada por la Secretaría de Administración en los primeros días del mes de diciembre del año en curso, y la segunda parte se realizará en el mes de julio del 2024.

